A Última Música: casal Miley e Liam começou com filme e terminou em treta

Em cartaz na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (22), o filme "A Última Música" foi o responsável pelo início do romance de Miley Cyrus e Liam Hemsworth.

O enredo acompanha o verão que mudou a vida de Veronica Miller e Will Blakelee até o momento que eles passam a se relacionar. Na vida real, o casal de atores teve idas e vindas, além de um desfecho bem longe dos contos de fadas.

Relembre a relação

Os dois se conheceram em 2008, durante as gravações do filme, que é inspirado no livro homônimo de Nicholas Sparks. A química dos dois era inegável, e Miley contou em entrevista na época que chegou pedir para um colega de elenco perguntar se Liam gostava dela.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth em pôster de 'A Última Música' Imagem: Divulgação/Touchstone Pictures

Antes mesmo de o filme ser lançado, os dois foram vistos diversas vezes passeando por Los Angeles. Não demorou para os fãs da cantora criarem teorias e 'shiparem' os dois. Mal eles sabiam o que viria pela frente.

Em agosto de 2010, Miley e Liam anunciaram o rompimento pela primeira vez. Já em janeiro de 2011, eles anunciaram a reconciliação. No ano seguinte, eles contaram para o mundo que o casal estava firme e forte, após Liam pedir a cantora em casamento.

Porém, em 2013, o nome de Miley ficou cercado de polêmicas após o lançamento do álbum 'Bangerz', em que ela tentou se distanciar ao máximo da imagem criada na franquia 'Hannah Montana'. Os rumores que eles terminaram ganharam ainda mais força depois da apresentação dela no VMA daquele ano.

A confirmação do término veio semanas depois, quando Liam foi visto aos beijos com a atriz Eiza Gonzalez. Nesse momento, Miley lançou 'Wrecking Ball', música dedicada ao ex. "Nunca diga que eu simplesmente fui embora/Eu sempre vou te querer", dizia a letra da música.

Os dois foram vistos juntos em julho de 2015, na Austrália. No entanto, eles afirmaram que eram apenas bons amigos.Mas no final do mesmo ano eles confirmaram que estavam juntos de novo e noivos. Esse foi considerado o período mais tranquilo para o casal, que se mudou para uma mansão em Malibu.

Miley até fez uma música para marcar esse novo momento. "Malibu" fala sobre o amor dos dois e como ela amava Liam. Em 2018, os pombinhos se casaram oficialmente na mansão do casal.

Muitos esperavam que ali seria o 'felizes para sempre' dos dois. Porém, em agosto de 2019, os dois entraram com o pedido de divórcio.

Flowers

Se no filme "A Última Música", Miley canta amorosamente "When I Look at You" para o ex-companheiro, em 2023, a cantora lançou o hit 'Flowers', hablando bastante sobre o clima tenso do rompimento. Na canção, ela declara que pode se amar melhor que Liam a amou. O trabalho foi lançado no dia 13 de janeiro, data do aniversário do ator.

A música também usa o sample de "When I Was Your Man", de Bruno Mars. Essa faixa era a melodia que Liam dedicava a Miley durante o namoro deles.

O álbum mais recente de Cyrus, "Endless Summer Vacation", foi apontado pelos fãs como um trabalho 'confessional'. Os admiradores viram nas letras supostos desabafos da cantora sobre traições que ela teria descoberto de Liam. Na faixa "Muddy Feet", Miley canta: "Você cheira a um perfume que eu não comprei/Agora eu sei por que você está fechando as cortinas".

Ainda, teorias nas redes sociais apontaram que o casal já demonstrava a falta de sintonia publicamente. Em vídeos de red carpet, Liam Hemsworth parece um pouco desconfortável com o jeito extrovertido da cantora.

Miley twerking on Liam on the RED CARPET !! I SWEAR THIS GIRL WILL BE THE DEATH OF ME 😂😍 pic.twitter.com/O6xHEzgcFP -- Adamz 🇵🇸🍉 (@iStayTamed) February 25, 2019

Liam tickles Miley on the #AvengersEndgame red carpet. 😂



pic.twitter.com/sV41o9oVHk -- The Miley Times (@TheMileyTimes) April 23, 2019

Separados há cinco anos, hoje o ex-casal vivem outros relacionamentos. Miley namora o músico Maxx Morando e Liam está noivo da modelo Gabriella Brooks.