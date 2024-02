Mansão de quase 2 mil metros e musa de publis: a fortuna de Paolla Oliveira

Consagrada na TV, Paolla Oliveira chamou atenção ao mostrar a mansão em que vive no Rio de Janeiro com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Musa no Carnaval e queridinha das marcas para publicidade, a atriz tem um currículo profissional extenso e fortuna de oito dígitos.

Afinal, qual é a fortuna de Paolla?

Estima-se que a atriz tem uma fortuna de R$ 60 milhões, segundo o jornal O Globo. Ela nunca falou publicamente sobre as cifras de sua conta bancária, porém.

Contratada pela Globo até o ano passado, Paolla não fez fortuna apenas com a atuação e já investiu em outros setores. Em 2016, ano em que comprou um apartamento em Lisboa e passou a alugá-lo a amigos, a atriz explicou à revista Veja que gosta de diversificar sua renda.

Há quase dez anos, ela tem ativado seu lado empreendedora. Ela já lançou uma linha própria de perfumes e outra de roupas, tornou-se sócia de uma clínica de estética e já produziu produções teatrais.

A gente nunca sabe o que pode acontecer no mundo. O Trump acaba de ser eleito nos Estados Unidos, e as bolsas despencaram. Não é do meu feitio ficar acomodada.

Paolla Oliveira, em 2016, à revista Veja

No entanto, a relação de Paolla com a publicidade é de longa data. Em 2015, ela foi a celebridade que mais faturou com "publis", um total de R$ 3 milhões, segundo o jornal Extra. Essa cifra hoje é bem maior.

Rainha de bateria da Grande Rio, a renda de Paolla aumenta consideravelmente no período de Carnaval. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, fontes do mercado publicitário garantem que atrizes com bastante evidência, como Paolla, Bruna Marquezine e Deborah Secco, cobram de R$ 150 mil a R$ 400 mil por ação durante a folia momesca.

Imóveis de Paolla

Com 1,7 mil m² e vários cômodos integrados, a atriz mostrou a casa onde mora com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para a Casa Vogue. Brises e panos de vidro foram usados para conectar os ambientes. "Precisava ser amplo, eu queria que os espaços se comunicassem. Quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Então quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro".

A área externa também seguiu o mesmo pensamento. "Adoro jardim. Uma das coisas que a gente pediu que tivesse essa integração do verde e da área de lazer da piscina com a casa. Apesar da gente não ter vista, a nossa vista é o que a gente construiu. Então vejo cada plantinha ali fora".

Paolla contou que um incêndio em sua casa anterior a fez investir no lar atual para um recomeço. "Pensei: 'vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela'. E assim foi. Tenho a cultura e a história de uma vida simples, então ter esse aconchego de um lar tão especialmente pensado é um sonho", disse.

Na nova casa, ela reservou um espaço para expor troféus de Grammy Latino, Melhores do Ano e Dança dos Famosos que ela e Diogo receberam. Um espaço na varanda do quarto do casal foi reservado para símbolos de proteção que ganharam de presente do público, como imagens de São Jorge e Nossa Senhora Aparecida.

Paolla também é proprietária de um sítio avaliado em R$ 2 milhões na região serrana do Rio de Janeiro. O local conta com uma casa de dois andares feita de madeira e grandes janelas que facilitam a circulação do ar. Na parte externa tem área para churrasco e lareira, onde Paolla aproveita os dias mais frios. Também tem piscina e uma varanda rodeada pela natureza. Verdadeiro refúgio para dias de descanso.

Veja fotos dos imóveis:

Casa de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Imagem: Reprodução/Casa Vogue

Paolla Oliveira em sítio na região serrana do Rio Imagem: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira em sítio na região serrana do Rio Imagem: Reprodução/Instagram