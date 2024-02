Virgínia e Zé Felipe vão ter um menino; chá revelação foi transmitido ao vivo nas redes sociais

Virgínia Fonseca e Zé Felipe serão pais de um menino. O sexo do bebê foi revelado na noite de terça-feira, 20, durante um chá revelação, que foi transmitido em uma live no Instagram da influenciadora. O nome do garoto será José Leonardo, de acordo com a mãe.

Antes da revelação, o casal participou de uma celebração religiosa católica em uma capela na Fazenda Talismã, que pertence a de Leonardo, pai do cantor, sogro de Virgínia. A festa contou com a presença de amigos e familiares e aconteceu em frente à capela, que celebraram junto com o casal o anúncio do novo herdeiro da família

O anúncio da gravidez foi feito há cerca de um mês também com uma publicação nas redes. "Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes", escreveu a esposa de Zé Felipe na legenda de um carrossel de fotos na época do anúncio.