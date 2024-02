Sozinha, viajei de carro pelas praias entre Miami e Orlando: 'Libertador'

Algumas pessoas mal terminam de mostrar as habilidades na baliza na prova da autoescola e já saem por aí dirigindo. Outras levam um tempo: primeiro dirigem no bairro para só depois desse treino partirem para a estrada. Esse segundo caso certamente é o meu.

Eu nunca havia dirigido na estrada. Nem mesmo pouco além de algumas quadras a partir do meu prédio. Mas quando, como repórter de viagem, fui convidada para dirigir sozinha por exatos 700 km pela Flórida, não hesitei: a pessoa que estava com o carro na garagem há um ano por medo de dirigir era a mesma que tinha aceitado rodar toda a costa oeste da Flórida passando por oito cidades.

Só podia: a ideia tinha mesmo vindo de mim. Havia olhado o mapa e pensado: por que não fazer o caminho mais longo entre Miami e Orlando?

Na rota mais longa, pela costa, o percurso entre Miami e Orlando encontra praias, mangues e mais Imagem: Lance Asper/Unsplash

Enquanto todos percorrem a estrada Turnpike em quatro horas para ir de uma cidade à outra, esse outro caminho também ligaria Miami e Orlando, mas seguiria pela costa oeste, banhada pelo Golfo do México, o que significa um caminho por diversas praias, e o principal: com mar azul fosforescente.

Quem vê sorriso não vê o medinho que eu estava no início da road trip Imagem: Natalia Manczyk/UOL

Só podia ser bonito. Mas eu só tinha esquecido do detalhe de que dirigir na estrada e no exterior era coisa que eu faria pela primeira vez.

Perdi a conta de quantas pessoas me perguntaram: "Mas você vai dirigir tudo isso? Você não sabe dirigir na estrada". E lá ia eu toda decidida a parar em diversas praias nesse caminho pouco comum entre Miami e Orlando.

São por-do-sóis assim que fazem valer muito a pena a road trip pela Paradise Coast Imagem: Colin Lloyd/Unsplash

Estudei algumas leis essenciais, e as repetia como se fizessem parte da tabuada: é preciso parar completamente o carro em placas de "pare" e é possível virar à direita em um semáforo vermelho depois de parar o veículo completamente, a não ser que a placa "proibido virar à direita no vermelho" esteja no cruzamento.

Os pés tremiam enquanto o atendente da locadora mostrava os itens do carro em uma esquina agitada de Miami Beach. E a concentração se dividia entre as instruções dadas por ele e esconder a tremedeira.

O primeiro destino era a região de nome sugestivo Paradise Coast, que engloba Everglades City, Naples e Marcos Island, e o caminho a partir de Miami já anunciava que a natureza faria parte de toda a rota.

Vista aérea da Trilha Tamiami através do Parque Nacional de Everglades, na Flórida Imagem: Getty Images

É que, por uma hora, a estrada US-41 W corta o Everglades, uma espécie de mini Pantanal da Flórida. A pista é simples, mas conta com vários pontos para ultrapassagem.

Tanto quanto esses pontos, são inúmeros também os passeios ofertados dos dois lados da estrada: caiaques, stand-up paddles, caminhadas e airboats (o clássico passeio de barco movido a um ventilador gigante) são alguns dos tours oferecidos. Escolhi o divertido airboat, que percorre o pântano com mais adrenalina que uma montanha-russa.

Com tempo para parar onde quisesse, dava para testar passeios pelo pântanos da região Imagem: Laurent B/Unsplash

Depois, a vontade era parar a todo tempo para cada um dos passeios, mas uma chuva torrencial caía, daquelas em que nem o para-brisas na máxima velocidade dá conta.

A turma que sai dirigindo sem medo não deve entender meu receio, mas a turma dos que demoraram a perder o medo de direção, sim.

A tremedeira era tanta que parei em um restaurante para esperar a chuva dar trégua. Não sei se foi a surpresa de comer carne de aligator ("jacaré" comum naquela região) ou se foi a surpresa ainda maior de gostar, mas assim que terminei a iguaria, nem a chuva nem o medo apareceram mais.

Com o tempo, o medo foi passando. Daí era só aproveitar o trajeto Imagem: Getty Images

Caminho da liberdade

O receio se transformou em uma alegria daquelas meio secretas. Por ter a liberdade de ir parando em praias em que eu bem entendesse, em restaurantes de peixes e frutos do mar de frente para o mar e em ilhas pouco habitadas.

A segurança de uma road trip na Flórida ajuda nessa alegria. Afinal, nesse caminho não tem aquela história velha conhecida dos brasileiros de deixar a mala no hotel para depois ir curtir a cidade.

Miami? Que nada! Praia em Sarasota também tem as tradicionais cabaninhas dos salva-vidas Imagem: Nathan Mullet/Unsplash

Volta e meia o biquíni já ficava para fora da mala mesmo: inclusive no porta-luvas. É que bastava ver uma praia bonita — fosse Naples, Sarasota ou Sanibel, por exemplo — para eu estacionar, colocar o biquíni e dar um mergulho naquele mar superazul junto de areia branca feito talco.

A música no carro tocava alta, ninguém ao meu lado opinava se era melhor esta ou aquela música e nem se era para virar à direita ou à esquerda. Isso é liberdade.

Palmeiras, areia e mar na parada que fiz perto da ponte de Sanibel Imagem: Natália Manczyk/UOL

A alegria dessa road trip pela Flórida não durou apenas algumas horas, não. É que enquanto o pessoal percorre os 385 km entre Miami e Orlando pelo caminho mais tradicional em cerca de quatro horas, a lógica matemática não funciona para o percurso pela outra costa: foram nove dias percorrendo os 700 km que passaram pelos pântanos de Everglades, pelas mansões e jardins de Naples, pelo espetáculo do pôr do sol na praia de Marco Island, pela natureza preservada de Sanibel e pelas praias de Sarasota, até chegar aos parques de Orlando.

Sanibel Causeway: a rodovia conecta a Ilha Sanibel ao continente da Flórida, em Punta Rassa Imagem: Visit Florida

Depois, repeti road trips pela Flórida muitas e muitas vezes, olhando o pôr do sol pelo retrovisor, e fazendo questão de fazer tudo igual: deixar o biquíni no carro e a música alta tocando.

Dessas outras vezes, sem receio da chuva nem de nada. Eu já sabia da liberdade que é dirigir sozinha pela Flórida.

O que você precisa saber para dirigir por lá

Imagem: Getty Images