'Um Dia': série da Netflix é diferente do filme? Qual é mais fiel ao livro?

Desde sua estreia no dia 8 de fevereiro, a minissérie "Um Dia" está entre as mais vistas da Netflix. A obra é a segunda adaptação do livro lançado em 2009 — a primeira foi o filme de 2011 com Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Afinal, quais as diferenças entre o livro, o filme e a série?

Atenção: o texto a seguir contém spoilers do livro, do filme e da série "Um Dia". Prossiga com cautela! Imagem: Arte UOL

A produção da Netflix aposta em diversidade no elenco. Ambika Mod, que interpreta Emma, nasceu na Inglaterra e é descendente de indianos — Anne Hathaway, que deu vida à personagem no filme, é natural dos Estados Unidos e precisou aprender o sotaque britânico para o papel. Além disso, a série escalou atores negros para interpretar Tilly (Amber Grappy), melhor amiga de Emma, e Jean-Pierre (Edouard Chény), seu affair francês.

Jim Sturgess e Anne Hathaway em cena de "Um Dia" (2011) Imagem: Reprodução

Na série, cada episódio corresponde a um ano na vida dos personagens. Comparado com o filme, esse formato é mais fiel à divisão do romance de David Nicholls, em que cada capítulo representa um ano entre 1988 e 2008 — às vezes alternando os pontos de vista de Emma e Dexter.

O formato mais longo permite explorar mais a relação entre os personagens. A série mostra o relacionamento dos dois desde o início, na festa de formatura da faculdade — tanto no livro como no filme, o momento em que eles se conhecem é omitido. O espectador tem mais tempo para ver a relutância de Emma com a fama de pegador de Dexter, assim como suas inseguranças com o próprio corpo. No filme, que tem 1 hora e 47 minutos de duração, a personagem acaba ficando muito mais direta com suas intenções.

Tilly, amiga de Emma, é uma personagem mais completa na série. No livro, Tilly é apresentada logo no primeiro capítulo, como a colega de apartamento de Emma que eventualmente tem um caso com Dexter. No entanto, a história não oferece muitos detalhes sobre a relação das duas, e o filme segue essa tendência. Na nova versão, Tilly e Emma são mais próximas, a ponto da personagem principal fazer um discurso no casamento da amiga.

Aquele plot twist fica ainda mais dramático na série. Quem já conhece a história de Emma e Dexter está familiarizado com o fim abrupto da relação, com a morte de Emma num acidente de bicicleta em 2004. No filme, o espectador é pego de surpresa com a cena de um caminhão atropelando a personagem em plena luz do dia. Já na série, a cena é tensa do começo ao fim, inclusive nas condições atmosféricas: uma chuva pesada cria o cenário para um carro colidir com a bicicleta da personagem.