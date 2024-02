Amor e ódio: atriz de 'Renascer' detalha cenas íntimas com Marcos Palmeira

Theresa Fonseca, a Mariana de "Renascer", colhe os frutos da exposição pelo remake: é tietada aonde vai — e não foi diferente no Carnaval. No camarote Arara, onde curtiu os desfiles das escolas de samba no Rio, recebia mensagens de carinhos dos fãs e inúmeros pedidos para tirar fotos.

Vida nova da atriz

A personagem Mariana desperta amor e ódio entre os telespectadores por seu jeito dissimulado ou por conquistar o amor de pai e filho, José Inocêncio (Marcos Palmeiras) e João Pedro (Juan Paiva), na ficção. "Fico feliz de tocar as pessoas, porque o nosso trabalho é desse jeito: a gente atua para os outros sentirem raiva, sentir amor, sentir o que for... A Mariana nos faz sentir tudo. Eu gosto pra caramba da Mariana."

Nas últimas semanas, cenas quentes entre Mariana e José Inocêncio repercutiram nas redes sociais. Cenas de sexo podem ser desconfortáveis, mas Theresa garante que o veterano consegue deixar a gravação agradável e rasga elogios.

Marquinhos é perfeito. Ele anula qualquer tipo de desconforto com a presença dele. É uma pessoa cordial, gentil, sou muito fã da pessoa do Marquinhos. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Deixa todo mundo que trabalha com ele muito confortável, tanto equipe quanto os atores.

Theresa Fonseca

Os caminhos de Mariana

Mariana é descrita pela sinopse de "Renascer" como uma menina linda, com ar inocente e que arrebata corações com o seu jeitinho frágil, sem dar pistas de que foi até a fazenda movida por um desejo insólito de vingança contra José Inocêncio. Essa sede por reparação que tanto a move é fruto das histórias que ela ouvia quando criança, de que José Inocêncio foi mandante da tocaia que matou o seu avô, Belarmino. Apesar dos pesares, novos sentimentos afloram em Mariana, como o amor que sentiu por João Pedro e o fascínio por José Inocêncio.

A atriz já leu cerca de 80 capítulos da novela adaptada por Bruno Luperi e, por isso, consegue ter uma visão mais detalhada do futuro da personagem na trama. "Tenho pena dessa carência e acho isso bonito. Entendo as pessoas não gostarem de primeira, mas com o tempo ela vai despertar outras coisas sem ser ódio e choque."

A atriz afirma que "seria estranho" se os telespectadores não se incomodassem com a presença de Mariana no começo da novela. "Porque ninguém a conhece. Ela veio para se vingar, chega na casa e faz dois homens interessantes se apaixonarem por ela... Sempre falo isso: eu acredito que seja genuíno o que ela está sentindo. Se no final, não for, também vou me surpreender."

A Mariana é uma personagem que pode explorar tudo, porque ninguém espera nada dela. Ela pode transitar pelo lugar do amor e do ódio. Ela pode passar por qualquer lugar e isso é aceito porque ninguém sabe do que ela é capaz.

Theresa Fonseca

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) viajam juntos em "Renascer" Imagem: Divulgação/Globo

Quem é Theresa Fonseca?

Natural de São Paulo, Theresa tem 26 anos e fez sua estreia televisiva em "Mar do Sertão". Na novela das 6, interpretou uma jovem descendente de árabes que se apaixona por um príncipe, Maruan (Pedro Lamin), sheik que se faz passar por pobretão na fictícia cidade de Canta Pedra.

Antes de ingressar na carreira artística, chegou a prestar vestibular para direito e se formou em publicidade e propaganda. Também já fez uma participação na série "Todxs Nós", da HBO Max, em 2020.

João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) se beijaram em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

O desempenho da atriz em "Mar do Sertão" na novela agradou o alto escalão da emissora. Por isso, foi escalada para duas novas produções: "Renascer" e "Guerreiros do Sol" — trama já gravada para o Globoplay e que deve estrear em 2025.

Theresa conversou com Adriana Esteves antes de gravar "Renascer" e pegou dicas com a veterana. Em 1993, apesar do sucesso, a trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa deixou Adriana Esteves traumatizada.