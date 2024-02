Stallone colocou faca na mochila da filha para ela se proteger na 4ª série

Sylvester Stallone, 77, sempre foi preocupado com a autodefesa. Tanto que chegou a colocar uma faca na mochila de uma de suas filhas quando ela cursava o 4º ano.

O que aconteceu

Sistine, filha de Stallone, contou que ganhou uma faca do pai para levar à escola. "Ele fez a gente praticar espirrar spray de pimenta um no outro", detalhou a jovem, que agora tem 25 anos, na estreia da segunda temporada de The Family Stallone na TV norte-americana.

Ai, meu Deus, era horrível. Ele colocou uma pequena faca na minha mochila quando eu estava na 4ª série

Sistine Stallone

No episódio, o ator ainda leva Sistine e sua irmã, Sophia, 27, para fazerem aulas de defesa pessoal com ex-militares navais. "Não estou brincando. Estes caras viram combate, encararam a morte", avisa Stallone para as filhas, que, em seguida, aparecem treinando com dois professores usando luvas de boxe.