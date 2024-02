Separada de Marcelo Adnet, ex-mulher continua na casa que dividia com ele

Patrícia Cardoso, ex-mulher de Marcelo Adnet, ainda mora na mesma casa que dividiu com o humorista ao longo do relacionamento.

O que aconteceu

Em uma postagem no Instagram, Patrícia mostrou que continua na propriedade. Ela filmou a piscina da casa e desejou "bom dia" aos seguidores.

Marcelo Adnet foi flagrado beijando outra, na primeira noite da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Ao colunista Lucas Pasin, Adnet disse: "Eu e a ex-esposa não estamos mais juntos. O público não estava informado disso".

Patrícia Cardoso Adnet se pronunciou após o marido ser flagrado com outra. Ela usou as redes sociais para dizer que não está bem. "Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu, no Instagram, neste sábado (10).

Vale lembrar que o casal tem junto uma filha, Alice, de três anos.