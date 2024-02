Virou moda? Apê com piscina na sacada em SC pode chegar a R$ 22 milhões

Um residencial em construção em Itajaí, litoral de Santa Catarina, é mais um empreendimento brasileiro que vai colocar os moradores para nadar na fachada do prédio —ideia inusitada já chamou a atenção em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

O empreendimento de luxo se chama Infinitá Treehouse e também tem piscinas particulares em cada sacada. O apartamento mais barato no local custa R$ 7 milhões — já a cobertura triplex não sai por menos de R$ 22 milhões. As unidades devem ser entregues no final de 2024.

O projeto "diferentão" foi feito por várias mãos. O design conceitual — que inclui a fachada — foi criado pelo Triptyque, um escritório franco-brasileiro, e o Architects Office, com nomes como Greg Bousquet e Sávio Jobim.

Rodrigo Kirck, responsável pelo projeto arquitetônico do empreendimento, conta a Nossa que as piscinas foram criadas para ser "uma extensão da paisagem que se tem ao horizonte, uma lâmina d'água do mar e também um diferencial que aproxima cada apartamento a uma residência suspensa".

Piscinas do empreendimento Infinitá Treehouse, em Itajaí (SC), serão na sacada de cada apartamento Imagem: Divulgação / Blue Heaven

Vista privilegiada

Kirck afirma que a própria localização serviu de inspiração para o projeto. O empreendimento fica no bairro Fazenda, entre o Parque Natural Municipal do Atalaia, uma reserva de mata Atlântica, e as praias de Itajaí.

Infinitá Treehouse fica ao lado de reserva de mata Atlântica Imagem: Divulgação / Blue Heaven

Por isso, os apartamentos foram estrategicamente projetados com as áreas privativas internas voltadas para a Mata Atlântica e as áreas sociais para o mar.

O arquiteto conta ainda sobre as tecnologias usadas no prédio. Entre elas, estão o uso de concreto protendido, que aumenta a resistência à tração do concreto; brises de controle solar sustentáveis; e os vidros multilaminados que possibilitam a piscina translúcida.

Mais sobre o Infinitá Treehouse

Prédio tem um apartamento por andar, sendo 17 ao todo. Com áreas de 350 a 805 metros quadrados, as plantas podem ter quatro ou cinco suítes. Empreendimento também conta com duplex e cobertura triplex.

Todos os apartamentos têm varanda e piscina com visor de vidro. As piscinas particulares, que serão aquecidas, formarão a fachada do empreendimento ao criarem uma percepção ótica de "cascata". A vista frontal é para a Marina Itajaí.

Sala e varanda do empreendimento Infinitá Treehouse, em Itajaí (SC) Imagem: Divulgação / Blue Heaven

Fachada também terá jardins suspensos nas laterais. Além de transformar o visual do projeto, a fachada verde "é uma solução que ameniza a radiação solar, além de proporcionar uma sensação agradável por trazer ainda mais proximidade à natureza", segundo site da construtora Blue Heaven, que executa o projeto.

Ao lado da Mata Atlântica. A vista da parte de trás da torre é voltada para o morro do Atalaia e sua vasta vegetação de Mata Atlântica. Com essa privacidade, a suíte máster de cada unidade pôde ser construída com acabamento todo em vidro translúcido, do piso ao teto.

Cercados de natureza, de mata e lindas vistas 360º, é como se o morador estivesse no alto de uma árvore.

Construtora Blue Heaven

Quarto do empreendimento Infinitá Treehouse, em Itajaí (SC) Imagem: Divulgação / Blue Heaven

Mais diferenciais. Entre os diferenciais do projeto, também estão a iluminação dos apartamentos 100% automatizada, janelas que vão do piso ao teto e garagem com pontos de abastecimento para carros elétricos. Já nas áreas comuns, há escritório, espaço kids, sala de jogos, piscina com borda infinita, sauna e academia.

O projeto de design conceitual é do Triptyque, um escritório internacional franco-brasileiro, e do Architects Office. O Infinitá Treehouse, inclusive, é o primeiro trabalho do grupo em Santa Catarina e conquistou o prêmio Rethinking the Future | Global Architecture & Design Awards 2023, que prestigia obras excepcionais que promovem a reflexão do futuro por meio da arquitetura e do design.