João Pedro dá volta por cima após Augusto revelar segredos sinistros

Norberto desconfia do comportamento de Damião. Ao revelar a notícia a seu pai, Augusto provoca a reação de José Inocêncio, anunciando que João Pedro será responsável por administrar suas terras. Enquanto isso, Tião Galinha e Joana embarcam em uma busca por uma vida melhor.

Damião observa silenciosamente nos arredores da casa de José Inocêncio. Durante uma conversa com João Pedro, Augusto expressa suas dúvidas em relação à carreira médica e compartilha sobre sua recente separação. Padre Santo encontra Tião e sua família na estrada, oferecendo-lhes abrigo.

Em paralelo, Damião busca emprego com Deocleciano, enquanto José Inocêncio sugere ao Padre Santo que leve Tião para trabalhar na fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam entusiasmados com a perspectiva de uma oportunidade na fazenda do coronel Egídio.

Sobre a novela

O enredo gira em torno de José Inocêncio, um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, interpretado por Humberto Carrão. Após a perda da esposa no parto de seu filho mais novo, João Pedro, Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se complica ainda mais quando ele se casa com Mariana, a ex-namorada de João Pedro, que trocou o filho pelo pai.