Marcinha Sousa: quem é cantora de forró que morreu afogada com marido no CE

Marcinha Sousa, 27, morreu afogada ao lado do marido, Ivanilson Paulo, 46, após o carro em que eles estavam ser arrastado pela correnteza ao tentarem atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim (CE).

Quem era Marcinha

A cantora tinha pouco mais de 140 mil seguidores no Instagram. Ela usava a plataforma para divulgar seu trabalho e costumava compartilhar vídeos em cenários diferentes para suas canções.

Ela tinha formação de enfermagem, mas o desejo de cantar falou mais alto, segundo o amigo e produtor musical Reginaldo Alves de Lemos. "Ela amava cantar. Brincalhona, tratava todos bem, carinhosa com o público e fãs. Estamos em choque. A família está sem chão", afirmou ele.

Marcinha cantava músicas autorais, algumas inspiradas em hits internacionais, nos ritmos de forró e piseiro. Ela costumava exaltar a cultura nordestina em seus clipes e shows.

Trabalho mais recente da artista foi o lançamento do videoclipe da música "O Mundo dá Voltas", com 11 mil visualizações no YouTube. Ela trabalhava ao lado do marido, conhecido como Ivan da Van. O casal não tinha filhos junto, mas Ivanilson deixou uma filha adolescente, fruto de seu primeiro casamento.

O que aconteceu

Marcinha e Ivanilson estavam desaparecidos desde o último domingo (18). O irmão da artista, o também cantor Fernando Pisadinha, foi quem acionou a Polícia Militar e iniciou as buscas pela irmã e o cunhado.

Os corpos foram localizados dentro do rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, o casal morreu afogado.

A suspeita é de que o carro em que Marcinha e Ivanilson estavam tenha sido arrastado pela correnteza provocada pelas fortes chuvas. Segundo a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) choveu cerca de 110 milímetros em Jardim, na segunda-feira.

Familiares e amigos lamentaram a morte do casal. No Instagram, Fernando Pisadinha repostou publicações de lamentações pela morte da irmã e do cunhado. O cantor Pedro dos Teclados, que costumava postar vídeos cantando ao lado de Marcinha, disse estar de luto. "Muito obrigado Ivan e Marcinha por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês agora estão nas mãos de Deus".