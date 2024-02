Olivia Colman e Jessie Buckley se reencontram em "Wicked Little Letters"

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - Olivia Colman e Jessie Buckley interpretam duas vizinhas muito diferentes no novo filme "Wicked Little Letters", uma comédia de mistério baseada em um escândalo britânico real da década de 1920, em que as pessoas recebiam bilhetes com palavrões.

Ambientado em uma cidade litorânea inglesa, o filme acompanha a piedosa e conservadora Edith, de Colman, e a barulhenta e desordeira imigrante irlandesa Rose, de Buckley, que se tornam amigas.

Quando Edith começa a receber cartas anônimas maliciosas, Rose é presa e acusada do crime. Outros moradores locais começam a receber cartas semelhantes, causando um alvoroço nacional.

"Acho que, por causa das cartas maliciosas, o paralelo óbvio é o trolling moderno em uma escala muito maior", disse Colman à Reuters sobre o filme, em uma entrevista conjunta com Buckley.

"Há também um paralelo entre a percepção do que uma mulher deve ser."

O elenco inclui Timothy Spall como o severo pai de Edith, Edward, e Anjana Vasan como a policial Gladys Moss, que, ao contrário de seus superiores homens, suspeita que algo está errado e reúne outras mulheres para investigar quem é o verdadeiro autor da carta.

O filme é baseado em fatos reais que aconteceram na cidade de Littlehampton.

"Isso é verdade. Foi debatido no Parlamento e os jornais cobriram o assunto, e a nação inteira ficou impressionada: "Quem poderia estar usando palavrões como esses?", disse Colman, acrescentando que foi "muito difícil não dar risada" no set quando foram lidas algumas das cartas em linguagem profana e absurda.

Buckley disse que trabalhar com Colman, ganhadora do Oscar, foi um dos atrativos de se juntar ao elenco. Ambas estrelaram o drama "A Filha Perdida", de 2021.

"Foi apenas a subversão do que você acha que é um drama de época britânico e essas duas mulheres que estão em ambos os lados de uma moeda que são realmente semelhantes em muitos aspectos, mas seguem em uma jornada para expressar o que precisam expressar", acrescentou.

Perguntada se, como celebridades, era difícil não ler comentários sobre elas online, Colman disse: "Nenhuma de nós está nas mídias sociais... Acho que eu me importaria (com o que as pessoas escrevem) e é por isso que não quero saber. Não tenho casca grossa o suficiente para lidar com isso."

"Não quero que ninguém saiba nada sobre minha vida particular, eles já me veem o suficiente", acrescentou Buckley.

"Wicked Little Letters" será lançado nos cinemas do Reino Unido a partir de sexta-feira.