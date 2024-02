Norueguesa do hit indie dance 'Strangers', Sigrid faz show único no Brasil

Dona do hit "Strangers", a cantora norueguesa Sigrid faz em São Paulo, no dia 23 de maio, apresentação única no Brasil, no Cine Joia. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta (23), pelo site da Eventim.

Sigrid Solbakk Raabe, 27, conhecida apenas como Sigrid, nasceu em Ålesund, Noruega. Ela iniciou sua carreira em 2013, mas só foi ganhar fama, em 2017, com o lançamento de "Don't Kill My Vibe", e prestígio, em 2018, quando ganhou o prêmio BBC Music Sound. Em anos anteriores também venceram esse prêmio nomes como Sam Smith, em 2014, e Adele, em 2008.

Depois do reconhecimento, ela lançou dois álbuns de estúdio, "Sucker Punch", de 2019, que traz "Don't Kill My Vibe" e "Strangers", e "How to Let Go", de 2022. As músicas desses trabalhos garantiram a Sigrid 1,47 bilhão de streams globais (mais de 365 milhões deles no Reino Unido), 1 milhão de álbuns vendidos mundialmente e ainda um certificado de platina com "Strangers".

Sigrid

Quando: dia 23/5

Onde: Cine Joia (praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo, SP)

Classificação: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Quanto: pista, R$ 125 (meia-entrada legal) e R$ 250 (inteira), no site eventim.com.br ou na bilheteria 05 do Morumbi, de terça a sábado, das 10h às 17h, próxima ao portão 15 (av. Giovanni Gronchi, 1.866, São Paulo, SP)