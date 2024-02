Modelo amputada faz ensaio de lingerie e causa alvoroço na web

Cherie Louise, 32, compartilhou, em suas redes sociais, um ensaio fotográfico que realizou para uma marca de lingerie. A modelo neozelandesa teve sua perna amputada aos 6 anos de idade.

O que aconteceu

Cherie precisou amputar a perna ainda quando criança por causa de um câncer raro nos ossos

Ela superou as adversidades e brilhou na campanha da marca Bluebella, que focou nos corpos reais ao divulgar suas novas peças

Nas imagens, a influenciadora capricha na pose e no carão ao usar um look cheio de transparências

Os fãs de Cherie, logo, se derreteram: "Eu amo sua marca, faz com que todas as mulheres se sintam confiantes, femininas e sexy", disse uma; "Você me conquistou na publicidade inclusiva", comentou outra; "Essa é a verdadeira confiança corporal", afirmou uma terceira.