Ludmilla lança 'Numanice #3', prévia dos shows que fará em navio em março

Ludmilla também tem um cruzeiro para chamar de seu neste verão. Entre os dias 4 e 8 de março, a cantora embarca no Navio Numanice, no qual receberá os convidados Belo, Dennis DJ, Gloria Groove, Filipe Ret e Pixote. Para esquentar os motores da embarcação, Ludmilla lançou nesta semana o álbum ao vivo "Numanice #3", terceiro volume da investida bem-sucedida da funkeira no pagode.

Mais um 'Numanice' para a conta e quando vocês achavam que não podia ficar melhor, ficou, viu? Podem esperar que nosso pagode está tinindo e vocês vão ter muitas músicas favoritas, alegres e de amor. Eu não canso de dizer o quanto sou grata e o quanto ainda me surpreendo com este projeto e vocês são os responsáveis por isso.

Ludmilla

Gravado no Mirante Dona Marta, com uma vista espetacular do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, "Numanice #3" conta com participações especiais de Belo, Carol Biazin, Menos É Mais, Vitinho e Veigh, Caio Lucas, Mari Fernandez.

"Escolhi as participações em cima de cada música já pensando nos arranjos, nas roupagens, em que cara queria dar para cada música, e isso inclui essas misturas que crio e acabam dando muito certo. Pensei também, claro, nas pessoas que gostaria de estar. Foi incrível ter a presença de cada um ali comigo", explicou a cantora.

Assista abaixo a uma prévia de 'Numanice #3':

O álbum traz 18 músicas, incluindo "Era Tão Bom", "Maliciosa" e "Falta de Mim" (com Mari Fernandez) e as parcerias com Menos É Mais, Vitinho, Caio Luccas, Belo, Veigh e Carol Biazin. Entre as faixas está também a versão oficial em português de "So Sick", sucesso de 2005 do rapper americano Ne-Yo.

Pacotes para o Navio Numanice estão à venda pelo site oficial, navionumanice.com.br; Ludmilla apresenta o seu show a bordo nos dias 4 e 6 de março; no dia 5, sobem ao palco Belo, Filipe Ret e Dennis DJ; e no dia 7 é a vez de Pixote e Gloria Groove fazerem suas performances.