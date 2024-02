Chatice das fadas e pé no Matteus derrubaram Deniziane, diz Leão Lobo

Leão Lobo e Dieguinho Schueng analisaram a saída de Deniziane do BBB 24 hoje no programa Splash Show. Leão Lobo avalia o que causou o "tombo" da sister.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para ele, o principal fator foi a aliança com Alane e Bia. "Muita gente está discutindo o que derrubou a Deniziane, se foi ela se separar do Alegrete. Na minha opinião, foi o trio de fadas que era muito chato. Acho que isso derrubou muito a Deniziane."

O término com Matteus também não ajudou Deniziane. "A melhor coisa dela foi o relacionamento com o Alegrete. O que atrapalhou um pouco foi ela desfazer o relacionamento, mas na minha opinião não foi o mesmo nível. O que atrapalhou mais foi ela ser unida com as fadinhas."

Dieguinho avalia que, com a eliminação da sister, Matteus pode aparecer mais no jogo. "Matteus está com caminho livre para voltar para a competição. Até então estava apaixonadinho, só queria ficar de agarra-agarra nas festas."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash