Justiça anula processo contra Steven Tyler por suposto abuso de adolescente

A Justiça dos Estados Unidos anulou, nesta quarta-feira (21), processo que acusava o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, 75, de abusar sexualmente de uma adolescente de 17 anos, em 1975.

O que aconteceu

O juiz responsável pelo caso, Lewis Kaplan, alegou que a suposta vítima, identificada como Jeanne Bellino, teria "esperado demais" para processo o cantor, segundo informações da agência Reuters. A notícia de que Bellino processou o artista foi divulgada no ano passado pelo site TMZ.

De acordo com o juiz, Bellino não se qualificava para o período de dois anos necessários para dar prosseguimento com a ação que, de outra forma, se estenderia além dos prazos de prescrição, já que, na ação, a suposta vítima não teria alegado que a conduta de Tyler se configurava como um "sério risco de lesão física".

Magistrado também destacou em sua decisão que tanto a Lei das Vítimas Infantis quanto a Lei dos Sobreviventes Adultos, em vigor no estado de Nova York, anulam a alegação feita por Bellino, a partir do exposto pela defesa do vocalista.

À Reuters, a defesa do vocalista celebrou a decisão. "Concordamos com o raciocínio do juiz e estamos gratos por este resultado em nome do nosso cliente". A defesa da suposta vítima não respondeu aos pedidos da agência por um pronunciamento.

De acordo com a denúncia, Steven teria abusado sexualmente da mulher, na época uma adolescente de 17 anos, duas vezes no mesmo dia, em Manhattan, em 1975. O vocalista também já foi acusado de violentar sexualmente outra adolescente de 16 anos, em 1973, com quem manteve um relacionamento por cerca de três anos. A vítima desse caso teria engravidado e sido forçada a abortar. Steven Tyler negou veementemente ambas as acusações.