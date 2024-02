Davi especula votos de adversários: 'Galera está mirando neles'

Na área externa do BBB 24 (Globo), Davi e Matteus especularam sobre os próximos votos do Quarto Gnomo. O baiano sugeriu que MC Bin Laden e Lucas estejam na mira.

O que aconteceu

Davi especula sobre rivais: "Ontem, quando a gente estava trocando uma ideia ali na cozinha, a Leidy veio e falou que o pessoal do Quarto Gnomo estava aqui na academia, mas só que o Bin e o Lucas não estavam aqui dentro, está ligado? Só estava a Fernanda, a Pitel, Rodriguinho, acho que a Raquele e o Michel, só esses cinco. Eles dois não estavam. Acho que a galera está mirando neles então".

Matteus concorda e acrescenta: "Está mirando neles ou está... agora vão se unir (...). Eu acho, vamos ver como vão ser os próximos dias. O próximo VIP já é menor, é o Líder e mais cinco. Começa a afunilar a coisa e essa relação de VIP já dá uma balançada no pessoal".

O gaúcho ainda falou que Davi e as fadas são suas prioridades no jogo: "Eu vou seguir me dedicando ainda mais e tentando defender vocês. Porque a chance da gente conseguir chegar a uma eventual final... claro, o Paredão é o que define, mas tu estando com pessoas mais próximas aqui é interessante também. Até para ti ter uma votação melhor até fugir de um eventual Paredão".

O baiano também declarou que Matteus está entre suas prioridades: "Eu não vou mentir para você não, se eu tiver que proteger, eu vou proteger meu pódio. Eu tenho prioridades, está ligado? Eu vou proteger o meu pódio, você e Isabelle. Se eu tiver oportunidade de fazer isso".

