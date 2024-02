Dado Dolabella sobre processo de Luana Piovani: 'Não há nenhuma condenação'

Dado Dolabella citou o processo movido por Luana Piovani contra ele e comentou sobre a participação de Wanessa no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Dado Dolabella critica os ataques à Wanessa. "Conheço o coração dela, a essência. Ela é humilde, altruísta, amiga, justa e carinhosa, além de linda! Assim como eu, age muito pelo coração. A internet virou um mar de ódio, onde as pessoas despejam ali as frustrações da vida. Um reality show tende a fazer com que seja um jogo de desestabilização emocional, onde só são enxergadas partes de cada jogo. Só o público vê uma parte maior, do ponto de vista de diretores e algumas câmeras. Não dá para julgar o caráter, a índole ou como a pessoa conduz a vida através de um reality", pontuou em entrevista ao Play do Globo.

O artista espera que ela mostre mais dela no programa: "Estou muito tranquilo porque acredito na mulher que entrou lá para fazer uma história linda. Muita coisa ainda vai acontecer, as pessoas vão ter oportunidade de ver também esse lado maravilhoso que eu conheço dela e que todos que andam com ela conhecem. Espero que ela fique tempo suficiente para que todos possam perceber isso também e que ela saia com uma boa vivência disso tudo".

Ele alfineta quem relembra sobre seu passado polêmico na internet: "Uma pena que só busquem as coisas do passado e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz [referência ao processo de Luana Piovani]. Não há nenhuma condenação nem as piadas que vemos por aí. Só me movimento agora me defendendo juridicamente sobre esses casos trazidos de forma errônea e que estão encerrados".

Dolabella também avaliou sua composição para a namorada: "A música que fiz para a Wanessa foi para um momento da participação dela no BBB, onde estavam resgatando qualquer coisa que eu tenha feito na vida e me atacando para atingi-la diretamente. Senti que precisava responder. Nada melhor que a música para isso. Gostei tanto do resultado. Quem sabe não entra no álbum? Vamos ver".

