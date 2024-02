Começa seleção do júri de armeira de 'Rust'; Baldwin aguarda próprio julgamento por tiro fatal

Por Nathan Frandino e Andrew Hay

SANTA FÉ, Novo México (Reuters) - A seleção do júri para o julgamento da armeira de "Rust", Hannah Gutierrez, pela morte da diretora de fotografia do filme começou nesta quarta-feira, um caso que provavelmente moldará a defesa do ator Alec Baldwin por seu envolvimento na primeira morte a tiros em um set de Hollywood em quase 30 anos.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu em 2021 após Gutierrez carregar por engano munição de verdade em um revólver Colt .45 com o qual Baldwin estava ensaiando em um set de filmagens nos arredores de Santa Fé, no Novo México.

Gutierrez e Baldwin são acusados de homicídio culposo. O revólver que Baldwin estava segurando atirou a bala que matou Hutchins. Ele disse que engatilhou a arma, mas não puxou o gatilho. O julgamento de Baldwin ainda não foi marcado.

Uma primeira leva de 70 possíveis jurados foi entrevistada pelos advogados de defesa e promotores em um complexo judicial moderno no centro de Santa Fé nesta quarta-feira.

Quando os 12 jurados forem escolhidos, os procuradores do Novo México lhes dirão que Gutierrez, de 27 anos, demonstrou negligência imprudente com segurança ao supostamente levar munições verdadeiras ao set — o que é estritamente proibido — e usar drogas como cocaína e maconha que prejudicaram sua capacidade de executar um trabalho crucial para a segurança no set.

Se um júri concluir que Gutierrez, que treinou com seu padrasto, o famoso armeiro Thell Reed, demonstrou negligência criminosa, ela pode ser condenada pela acusação de homicídio culposo e também por uma denúncia por adulteração de provas que alega que ela passou um pacote de cocaína a um membro da equipe após o disparo para impedir que a polícia a encontrasse. Cada acusação tem pena de até 18 meses de prisão.

Seus advogados disseram que não há evidências de que drogas prejudicaram o trabalho de Gutierrez. Ela não foi testada para drogas após o disparo.

(Reportagem de Andrew Hay; reportagem adicional de Nathan Frandino)