Beatriz conta ter recebido chamada de atenção da produção e explica motivo

Enquanto os participantes da Xepa aproveitavam as comidas recebidas antes da Festa da Líder no BBB 24 (Globo), Beatriz contou ter sido chamada atenção pela produção do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto os brothers comiam, Leidy perguntou onde estava Alane.

Beatriz disse que a sister estava no banho e explicou. "Eu levei dois [salgadinhos] para ela no banho e a gente levou atenção".

"Não pode comer no banho", reforçou a vendedora.

Leidy, então, separou um pouco para Alane. "É que ela tá, a gente tá todo mundo cheio de fome. Pra ela não ficar sem".

A Festa da Líder desta quarta será em homenagem a Raquele e terá como tema o universo dos doces.

BBB 24 - enquete UOL: Boninho pegou pesado no Sincerão? Resultado parcial Total de 4138 votos 44,66% Boninho pegou pesado demais 32,29% Eu amei a dinâmica, quero outras assim 23,05% Foi ótimo pra sacudir o jogo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4138 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash