Alvo de ataques e provocada por sogra: quem é a esposa de Davi, do BBB 24?

Dentro do BBB 24, várias alianças foram se formando, incluindo a de Davi com Isabelle. Enquanto muitos admiram a dupla, outros veem com maus olhos a proximidade dos participantes, já que o brother é casado.

O que aconteceu

A mãe do motorista de aplicativo, Elisângela Brito, repercutiu nas redes sociais ao questionar a amizade do filho com Isabelle dentro da casa. Em seu posicionamento, ela citou sua nora, Mani Reggo.

Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres... os homens dizem assim: 'Rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?'. As mulheres têm dito assim: 'Eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'.

Elisângela Brito.

Quem é a esposa do Davi?

Mani Reggo tem 42 anos, é empreendedora com uma barraca de lanches em frente ao Hospital Geral de Salvador, na Bahia. Foi justamente no trabalho que ela encontrou Davi pela primeira vez e os dois se apaixonaram.

Em suas redes sociais, ela já acumula mais de 650 mil seguidores, passando até alguns participantes da casa como Giovanna Pitel, Fernanda Bande, Juninho e Lucas Henrique. A empreendedora sempre posta momentos ao lado do amado. Além dos comentários "shippando" o casal, existem aqueles com críticas de teor machista e etaristas.

Mani Reggo tem 42 anos e Davi, 21. Nesta terça-feira (20), Mani usou sua conta no Instagram para rebater os haters. Em um vídeo para a defensoria pública da Bahia, ela deu sua opinião, dizendo que se fosse um homem mais velho com uma menina mais nova, não teria toda essa repercussão.

Que as pessoas entendam que as mulheres já lutaram tanto para adquirir os seus direitos, todo dia lutamos para não sermos mortas, para não sermos ofendidas na rua... A gente ainda tem que provar para o mundo que estar com um homem mais novo é normal (...) A idade não defini ninguém, o que define é o caráter. A sociedade cobra muito das mulheres, se fosse um homem mais velho com uma mulher mais jovem, não teria tanta repercussão e nem seria atacado desta forma. Por que uma mulher não pode estar com um homem mais jovem? Porque não?.

Mani Reggo

Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo).

Em entrevista ao podcast PodZé, da BNewsTV, a esposa do brother afirmou que não tem ciúmes de Isabelle. Mani ainda revelou que propôs ao marido que ele entrasse no programa solteiro, mas Davi chegou a chorar com a sugestão e garantiu que "entraria casado e sairia casado".