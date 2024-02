Empoderamento e Djavan; o discurso de Tadeu para eliminar Deniziane do BBB

Deniziane foi a nona eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 52,02% dos votos na disputa contra Fernanda (47,16%) e Matteus (0,82%). Ao todo, o paredão recebeu 97.266.884 e foi o mais votado da temporada até agora.

O que o apresentador falou no discurso

Tadeu começou sinalizando que o Paredão era, novamente, 'dois contra um'. Matteus foi o menos votado para ser eliminado. O brother somou menos de 1% dos votos.

Durante discurso, ele exaltou a força das duas sisters como jogadora, mãe, mulheres e finalizou citando Djavan.

Veja o discurso na íntegra

Quando terminar, seremos 16. O segundo paredão seguindo com a mesma situação. Dois contra um. Será que isso pesa mesmo? Ainda mais com voto pra eliminar. Será que pesou na semana passada? Ou será que agora pesa é pro outro lado...

Agora é um casal ou ex casal. Foi a própria Ane que relutou muito antes de entrar num relacionamento com Matteus pra não atrapalhar o jogo. Levou isso ao limite, como se ninguém que viveu um romance nessa casa, jamais tivesse ganhado o BBB como se desse pra resistir quando duas pessoas se envolvem desse jeito. Primeira prova juntos, vencedor e vice, parceiros desde o primeiríssimo dia. Isso ajudou ou atrapalhou?

E pra Nanda, ir pra votação contra um casal ou ex-casal, aliados. É uma vantagem ou uma desvantagem? Quem chega mais forte pra esse Paredão? Aliás, como é que vocês sabem quem é forte? Que elementos vocês têm para avaliar a força de cada um nesse jogo? A avaliação pessoal sobre o jeito de cada um, sobre as atitudes de cada um? Como garantir que essa análise não está enviesada?

A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora, o que você vê como qualidade, aqui estão vendo como um motivo para te eliminar. Aquilo que você corrigiu porque considerava problema, aqui fora era visto como virtude. O que realmente precisava ser corrigido, você não corrigiu. Quem está forte? Dá para estabelecer um critério objetivo tipo voltar do Paredão? Mas até domingo mais da metade dessa casa nunca tinha ido para o Paredão.

Como avaliar as forças entre essas 17 pessoas? E a força desses três estreantes no paredão. Você tem uma história linda. História de uma pessoa batalhadora, incansável, orgulho de tanta gente, que veio aqui em busca do melhor para a sua família.

Ninguém questiona os seus méritos fora dessa casa. Mas o que vence o paredão é o que você tem dentro dessa casa. Pode ter certeza que vai ter muita gente lamentando esse resultado. Muita gente. Só quem não pode se lamentar é você. Na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença.

Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e, na verdade, a sua força. Mas não lamente.

Aí dentro você não tem como saber. Nunca é possível ter certeza se você está entregando uma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. A solução pra vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan: "Quando é assim, deixa vir do coração".

Quem sai hoje é você, Anny.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Resultado parcial Total de 4107 votos 23,47% Começar e terminar relacionamento no jogo 10,54% Ser do grupo das fadas 13,22% Cair no Paredão errado 24,79% Ter fama de planta 27,98% Não ter grandes embates Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4107 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

