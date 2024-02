A volta da 'maldição do rosa'? Look de Anny para eliminação chama atenção

O look de Deniziane na noite de sua eliminação do BBB 24 (Globo) chamou atenção: isso porque a ex-sister optou por uma roupa cor-de-rosa e resgatou a "maldição do rosa".

O que aconteceu

Anny foi eliminada no 9º Paredão com 52,02% dos votos: ela disputou a berlinda contra Fernanda (47,12%) e Matteus (0,82%).

Na ocasião, a fisioterapeuta usou um vestido cor-de-rosa: nas últimas edições do BBB, os participantes que usaram esse tom nas roupas em noite de eliminação deixaram a casa.

No X (antigo Twitter), os espectadores relembraram que às terças os brothers que usam rosa são eliminados. Veja algumas reações:

Né por nada não mas a Deniziane ta de rosa em… https://t.co/B0T2l4McYi -- Zé Bernardo (@bzeink) February 21, 2024

DENIZIANE ENTRANDO NA HISTÓRIA DOS QUE SE VESTIAM DE ROSA DIA DE ELIMINAÇÃO E ERAM ELIMINADOS, REALMENTE EXISTE ALGO AÍ #BBB24 pic.twitter.com/bmdb0Xnl0k -- Davizando 🚗 (@EuTuitero_) February 21, 2024

A Deniziane meteu um rosa indo no primeiro paredão sendo a primeira líder da edição. Visivelmente a pessoa não conhece o programa e suas maldições. Faz falta um twitteiro sem medo nesse programa #BBB24 -- Maya (@mayaraabreu_) February 21, 2024

a Deniziane ta de rosa, é obvio que ela ia sair, a maldição não falha. #BBB24 -- o dj NANDO (@odjnando) February 21, 2024

Deniziane de rosa DA CABEÇA AOS PÉS, a maldição vem aí -- Curumim 🏹🤏🏼🐆 (@gugatapioca) February 21, 2024

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Resultado parcial Total de 4119 votos 23,53% Começar e terminar relacionamento no jogo 10,51% Ser do grupo das fadas 13,23% Cair no Paredão errado 24,76% Ter fama de planta 27,97% Não ter grandes embates Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4119 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

