Deniziane se arrepende de terminar com Matteus: 'Devia ter me entregado'

Nona eliminada do BBB 24 (Globo), Deniziane participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e confessou ter se arrependido pelo término com Matteus na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na conversa com Thais Fersoza e Ed Gama, Anny afirmou que o fim do seu relacionamento com Matteus foi uma "decepção": "Eu deveria ter me entregado, de fato, ao que eu queria no meu coração."

A ex-sister negou que o ponto final ocorreu porque o affair tirou a barba: "Eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Só que, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, falei o tempo todo que não queria um relacionamento. Alguns dias antes, eu já estava chorando."

Anny também falou sobre a resistência para engatar o romance: "As nossas idas e vindas foram porque eu estava lutando contra. Mas foi genuíno."

Se fosse aqui fora, eu iria me entregar e viver aquilo sem a pressão do jogo. Porque eu entrei [no reality] bitolada para não me relacionar. Acho que se tivesse entrado pensando "se acontecer, vou me entregar", tudo bem. Deniziane

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Resultado parcial Total de 4119 votos 23,53% Começar e terminar relacionamento no jogo 10,51% Ser do grupo das fadas 13,23% Cair no Paredão errado 24,76% Ter fama de planta 27,97% Não ter grandes embates Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4119 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash