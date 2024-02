Após Carnaval com Sabrina Sato, Nicolas Prattes curte férias na Indonésia

Depois de um Carnaval intenso ao lado de Sabrina Sato, Nicolas Prattes decidiu curtir férias com os amigos em Sumatra, na Indonésia.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o ator mostrou seu cuidado com o físico. Ele encarou um banho abaixo de zero: "Conforto no desconforto", escreveu na imagem.

Em outro momento, ele mostrou o termômetro marcando -0,5ºC. "Vasculhar os extratos invisíveis da consciência e experiência humana"

Nicolas Prattes ao lado dos amigos na Indonésia Imagem: Reprodução/Instagram

No Carnaval, a assessoria de Sabrina Sato confirmou o romance com o ator. Assessoria da apresentadora disse que os dois "estão se conhecendo".

Ele também deu a entender que estava vivendo um affair com a apresentadora. Quanto questionado pelo jornalista Gabriel Perline, do Portal iG, sobre o que o levou até o Sambódromo do Anhembi, o artista respondeu: "É o amor".Ele também deu a entender que estava vivendo um affair com a apresentadora. Quanto questionado pelo jornalista Gabriel Perline, do Portal iG, sobre o que o levou até o Sambódromo do Anhembi, o artista respondeu: "É o amor".