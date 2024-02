Hickmann: 'Ex usa atentado para violentá-la e inventa mentiras', diz equipe

A equipe de Ana Hickmann, 42, afirmou que o ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, usa o atentado de 2016"para violentá-la psicologicamente" e "inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la".

Procurada por Splash, a defesa do empresário encaminhou um áudio do cliente: "Eu estou exausto da loucura da Ana Hickmann, e eu peço a Deus que essa juíza atenda o nosso pedido e coloque ela para o exame de sanidade mental".

O que aconteceu

Apresentadora reagiu a declarações do ex-marido, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa. "O ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava."

Em maio de 2016, Ana Hickmann sofreu uma tentativa de homicídio em um hotel em Belo Horizonte (MG). Na ocasião, segundo informações da Polícia Militar, um homem chamado Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, invadiu o quarto onde ela estava hospedada e tinha intenção de atirar na apresentadora. Ele se dizia fã de Hickmann e foi morto pelo então cunhado da artista.

Por meio do Instagram, nesta quarta-feira (21), ela também falou que o corpo vem sentindo o impacto do estresse emocional. "A minha pele está reagindo a isso, infelizmente. Graças a Deus aqui está tudo bem, mas é difícil a cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra."

Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue lutando, trabalhando muito, diga-se de passagem. Quem me acompanha aqui sabe disso, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro. A gente continua. Ana Hickmann

Por fim, ela destacou o carinho que vem recebendo de amigos, fãs e familiares. "Apesar de tudo, apesar de todos os problemas que continuam causando para a minha vida, eu tenho muita gente querida ao meu redor, muita gente querida mesmo."

Pedido de prisão e queixa-crime

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/YouTube

A defesa de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de prisão contra Edu Guedes e de multa, a ser paga pelo chef e pela apresentadora, no valor de R$ 500 mil.

Os advogados alegam que Hickmann e Guedes causaram constrangimento a Alezinho, filho da apresentadora e de Correa, de 9 anos. A defesa também cita suposta coação e alienação parental, em documentos protocolados na Justiça e obtidos por Splash.

Procurada por Splash, Ana Hickmann rebate acusações do ex e o acusa de 'tentar criar novos fatos para tumultuar'.

Edu Guedes entrou com um processo contra Alexandre Correa Imagem: Reprodução/Instagram

No fim de janeiro, Edu Guedes protocolou uma queixa-crime contra Alexandre Correa. A informação foi divulgada por Leo Dias e confirmada por Splash.

Edu Guedes afirma ter sido vítima de difamação. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Alexandre Correa afirmou que "tá na cara que existe um romance" entre Ana Hickmann e o apresentador, e disse ter recebido a informação de que o relacionamento é anterior ao término de seu relacionamento.

Procurado, Alexandre Correa diz que não retirará suas afirmações. "Eu reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade dessa relação ao dia 11/11 [data em que Ana Hickmann registrou o boletim de ocorrência contra Alexandre Correa por agressão]. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso, e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse", diz Alexandre em áudio encaminhado por seu advogado.

Ana Hickmann nega que haja um romance entre ela e Edu Guedes. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, a assessoria dela afirmou que Ana é amiga do chef, e explicou as fotos dos dois de férias: "Foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort". Edu Guedes também nega o suposto romance. "O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos", disse a Pasin.