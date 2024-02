Ana Hickmann desabafa após novas acusações de ex-marido: 'É difícil, mas a gente segue lutando'

Ana Hickmann usou seu Instagram para desabafar sobre as novas ameaças feitas pelo ex-marido, Alexandre Correa, nesta quarta-feira, 21. "Não tenho mais 24 horas de sossego. É difícil, mas a gente segue lutando e trabalhando muito", disse.

A apresentadora também falou sobre as mudanças em sua pele, alegando que foram causadas por causa de estresse emocional. Ana também apontou a sua voz, que está rouca. "Minha voz está um pouquinho rouca, por causa do cansaço, e, principalmente de todo o estresse emocional que venho vivendo", desabafou.

Ela também repudiou as falas recentes de Alexandre Correa, que pediu uma avaliação da sanidade mental da ex-mulher e a acusou de ser alcoólatra. "A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra", apontou Ana.

Após o relato, Ana Hickmann agradeceu as pessoas que permanecem ao seu lado, dizendo que está cercada de pessoas que querem seu bem. No final do vídeo, ela mostrou presentes que ganhou em seu camarim.

Novas acusações

Nesta terça-feira, 20, o empresário fez um pedido de avaliação da sanidade mental da ex-mulher e a acusou de ser alcoólatra. Em áudios enviados pelo advogado de Alexandre ao Estadão, ele disse que Ana passou a ingerir mais álcool durante a pandemia e que se tornava "extremamente violenta e agressiva".

A reportagem entrou em contato com a assessoria da apresentadora, que, em resposta, acusou Alexandre de "violentá-la psicologicamente". "Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibiliza-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à Justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho", escreveu.

Alexandre acusou a apresentadora de, após ingerir álcool, criar fatos contra ele e o humilhar "diante de tudo e de todos". Ele voltou a pedir a prisão de Ana. "Chega de suportar as loucuras e as mentiras de Ana Hickmann. A Ana Hickmann é mitômana e autofágica", disse, no áudio.

O empresário ainda chegou a fazer um pedido de revogação da medida protetiva solicitada por Ana. A defesa do empresário argumentou que ele não anda armado e negou que tenha ameaçado a apresentadora. Segundo a equipe dela, porém, o Ministério Público indeferiu o pedido.

Relembre o caso

Em 12 de dezembro de 2023, Ana Hickmann prestou queixa de agressão contra o empresário Alexandre Correa.

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, ainda em dezembro de 2023.

De lá para cá, Ana e Alexandre tem trocado acusações que envolvem desvio de dinheiro e alienação parental de ambos os lados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais