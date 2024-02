Wanessa se preocupa com carta e reação de ex após Sincerão; equipe explica

Após receber uma carta da irmã no Sincerão do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo questionou o porquê de não receber algo dos filhos e cogitou se o ex Marcus Buaiz teria proibido. Nas redes sociais, a equipe se pronunciou.

O que aconteceu

Wanessa ficou preocupada por não receber nada dos filhos e disparou: "A [carta] da Fernanda falou dos filhos dela, a minha não. Eu já 'noiei' imaginando que o pai proibiu porque falei alguma m*rda aqui do pai. Eu estou 'noiada' de lá fora estar um caos".

A equipe negou a hipótese da cantora. "Camilla enviou uma linda carta de amor para a Wanessa. Especulou-se que Marcus teria proibido os filhos de enviarem uma carta para a mãe, o que não é verdade. Marcus e Wanessa têm uma boa relação", pontuou no X (antigo Twitter).

No post, ainda explicou o motivo para não ter os filhos na carta: "Na última dinâmica, Wanessa recebeu um desenho dos filhos. Nessa, a carta da irmã foi a escolhida. Importante ressaltar que a equipe sempre envia o que é pedido pela produção do programa sem conhecimento prévio das dinâmicas e consequências".

No sincerão de hoje, Camilla enviou uma linda carta de amor para Wanessa. Especulou-se que Marcus teria proibido os filhos de enviarem uma carta para a mãe, o que não é verdade. Marcus e Wanessa têm uma boa relação e se apoiam. Na última dinâmica Wanessa recebeu um desenho dos… -- Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 20, 2024

