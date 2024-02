Tortura no BBB 24? 'Sincerão' das cartas destruídas foi inspirado na gringa

A dinâmica do "Sincerão" no BBB 24 na noite de ontem deu o que falar. Os participantes destruíram cartas enviadas pelos familiares de todo o elenco, e apenas quatro sortudos ficaram com o presente.

Mas a ideia não foi exatamente inédita, nem aqui no Brasil e muito menos na franquia do reality show. No "Big Brother Canadá", a dinâmica ocorreu de forma semelhante e, ao contrário dos brasileiros, teve gente sem um pingo de piedade para destruir as cartas.

O que aconteceu

Na segunda temporada da edição do reality no Canadá, Ika Wong precisava escolher entre destruir as cartas de todos os participantes do elenco ou então ganhar US$ 5 mil. E claro, ela optou pelo dinheiro.

Ika não se fez de rogada ao destruir as cartas enquanto todos assistiam a tudo dentro da casa aos prantos e xingando muito a participante. Em entrevista ao "The Morning Show", a sister explicou que não fazia ideia que estava ao vivo dentro da casa.

"Achei que teria que explicar por que rasguei as cartas e fiquei com o cheque e eu ia mentir e negar [que rasguei tudo em troco de dinheiro]. Eu não tinha ideia de que eles já tinham visto tudo isso", Ika Wong.

Aqui no Brasil, a ideia já apareceu de forma semelhante. Na edição 18, por exemplo, os participantes destruíram as fotos dos colegas com martelos durante uma prova do anjo.

Esse negócio de quebrar lembrança da família dos participantes só me lembra o quanto a Paula no BBB 18 foi criticada por ter ido saltitando quebrar a lembrança do Kaysar que era um dos favoritos. #BBB24 pic.twitter.com/Yi2APOq8po -- JANIELSON (@euosodrac) February 20, 2024

Mas definitivamente, o "Sincerão" de ontem rendeu as reações mais dramáticas. Além de muita choradeira de quem teve as cartas destruídas, e até de quem as destruiu, a dinâmica rendeu muitas tretas ao longo da madrugada.

Apenas Davi, Fernanda, Deniziane e Wanessa Camargo receberam as cartas dos familiares. Por conta da decisão de Raquele na dinâmica, o cantor Rodriguinho chegou a afirmar que iria apertar o botão da desistência para deixar o programa. Será que vem aí?!