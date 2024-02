Sylvester Stallone diz que teve de fazer 7 cirurgias após acidente em filme

Sylvester Stallone contou que precisou passar por sete cirurgias gigantes, após sofrer um acidente no set de filmagem de "Os Mercenários". O ator expôs o caso em novo episódio do reality The Family Stallone, protagonizado por ele e sua família.

O que aconteceu

O ator relembrou o acidente: "Eu fiz algo estúpido. Eu estava dirigindo 'Os Mercenários' e estupidamente já estava no décimo take, sei lá, [de uma cena de ação] aí só lembro da batida, só senti um 'bang'".

Stallone afirma que nunca se recuperou: "Eu nunca me recuperei de 'Os Mercenários'. Depois desse filme, eu nunca mais fui o mesmo fisicamente. Eu alerto as pessoas: não façam suas próprias cenas de ação".

O artista precisou inserir uma placa de metal no pescoço, e enfrentou diversos outros procedimentos para reparo e manutenção.