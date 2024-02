Filho de ouro, só que não! Saiba qual é o segredo de Augusto em 'Renascer'

No capítulo desta terça-feira (20) de "Renascer", o filho mais velho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), José Augusto (Renan Monteiro), voltará para a fazenda Jequitibá-Rei e remexerá em várias feridas e segredos do passado.

O médico só volta a Ilhéus após muita insistência do pai, que quer a família reunida após se casar com Mariana (Theresa Fonseca). Apesar de ficar encantado com a simplicidade da madrasta, Augusto mal fala com o pai por esconder um segredo.

Qual o segredo de José Augusto?

O primogênito de Inocêncio foi forçado a fazer medicina por insistência do pai. Para agradar o fazendeiro, José Augusto se formou e começou a exercer a profissão.

Porém, o médico esconde um grave segredo da família: ele perdeu a licença de médico após um suposto erro médico. Além da vergonha de contar o ocorrido para a família, Augusto ainda está sendo investigado. Para fechar o 'pacote', Augusto também se divorciou da mulher.

Outro motivo de vergonha que faz ele se afastar da família é o ódio que Zinha (Samantha Jones) sente por ele. A jovem culpa o médico por ser negligente nos cuidados do seu pai, Jupará (Evaldo Macarrão) que acabou morrendo.