'Renascer' 21/02 a 02/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel Egídio.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.

Sábado, 24 de fevereiro

Egídio faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha, com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Norberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informações sobre Damião para Norberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que eles sigam com a papelada do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de casa. Dona Patroa flagra Egídio cheirando um vestido de Joana.

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Dona Patroa pressiona Egídio, que confessa ter pegado o vestido de Joana no varal. Damião revela a Ritinha seu interesse por ela. Venâncio inventa para Eliana que Teca é sobrinha de Buba. Bento não gosta da ideia de João Pedro cuidar de suas terras. Bento e Kika descobrem que Zé Augusto foi traído pela mulher e está sendo investigado no hospital. Kika se oferece para ajudar Augusto. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana. Damião beija Ritinha. João Pedro pensa em Mariana. José Inocêncio diz a Mariana que recebeu um 'aviso' e ela fica tensa.

Terça-feira, 27 de fevereiro

Mariana comenta com Inácia sobre a conversa do marido e demonstra certo receio. Buba se apavora quando Teca conta que conheceu Eliana. Ritinha conta a Morena que sentiu seu corpo tremer ao beijar Damião. Buba se recusa a falar de seu passado com Venâncio. Padre Santo fica aliviado quando Dona Patroa informa que Egídio acolheu a família de Tião Galinha, mas Pastor Lívio pressente que algo não está certo. Joana comenta com Tião Galinha que seu vestido sumiu do varal e depois reapareceu. João Pedro pede suas contas a José Inocêncio e diz que quer seguir seu próprio caminho.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

José Inocêncio não se conforma com a decisão de João Pedro. Venâncio pede a Teca para ficar na casa de Buba. Morena afirma para Mariana que a jovem é o pivô do desentendimento entre João Pedro e José Inocêncio. Mariana enfrenta José Inocêncio e garante que não gosta o suficiente de João Pedro para trair o marido. Damião se lembra do serviço que lhe foi encomendado. Egídio se assusta quando Tião Galinha conta que matou dois homens que se aproximaram de Joana. Tião fica desconfiado quando Joana lhe alerta sobre a forma com que Egídio trata o marido.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Dona Patroa avisa a Egídio que devolveu a peça íntima de Joana que o marido furtou, e ameaça deixá-lo. Padre Santo e Pastor Lívio gostam da ideia de ter Lu como professora na escola rural. João Pedro desiste de ir embora e pede permissão a José Inocêncio para voltar a morar em casa. Tião Galinha se decepciona ao ver as terras que o patrão lhe cedeu. Morena acolhe Lu em sua casa, a pedido de José Inocêncio. Pastor Lívio fica sem ação quando Ritinha lhe diz que ele é muito bonito para ser pastor. Damião fica intrigado quando Zinha avisa que tem mais gente interessada em Ritinha. Dona Patroa usa o vestido de Joana para agradar Egídio. Tião Galinha deixa Joana apavorada, ao contar a história que ouviu de Egídio sobre como José Inocêncio enriqueceu.

Sexta-feira, 01 de março

Joana se assusta com a obsessão de Tião pelo diabinho da garrafa de José Inocêncio. Buba avisa a Venâncio que manterá Teca em casa até a criança nascer. Pitoco diz a Neno que eles precisam encontrar Teca. Lu reflete sobre a relação de João Pedro com o pai. Zinha não gosta de ter que dividir o quarto com a professora Lu. Ritinha confidencia a Morena que está apaixonada por Damião. José Inocêncio conhece Damião. Eriberto abre o jogo com Venâncio e conta que está interessado em Eliana. Buba estranha quando Teca lhe diz que acha que conhece José Inocêncio, ao olhar para o quadro na parede. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de andar sozinho a cavalo pela região. Mariana convida Damião para entrar em casa, o que faz com que Inácia pressinta que a jovem pode estar envolvida em uma tocaia contra o patrão.

Sábado, 02 de março

José Inocêncio não se abala com o jeito servil de Damião e desconfia que o empregado seja um matador. Joana conta a Pastor Lívio que Tião está querendo vender a alma para o diabo. Damião toma uma bebida servida por Inácia e acaba revelando seu plano de tirar a vida de José Inocêncio. Mariana sente a desconfiança de Inácia sobre ela. Damião pede ajuda a Ritinha para mudar seu destino. José Inocêncio conta a Chico sobre a confissão de Damião, e pede ao marido de Inácia que não faça nada contra o homem. João Pedro pede perdão ao pai por ter contratado Damião. João Pedro flagra Mariana com uma arma na mão, e a imobiliza.