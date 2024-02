Plano Geral: Diretor de 'Bom Dia, Verônica' comenta o sucesso da série

O primeiro Plano Geral de 2024, que comemora um ano de parceria com Splash, chega cheio de novidades e destaques. Além do novo apresentador, Vítor Búrigo, que assume ao lado de Flavia Guerra a condução dos episódios semanais do videocast, a edição desta semana traz uma entrevista especial com o cineasta José Henrique Fonseca.

Ele acaba de lançar a terceira e última temporada de "Bom Dia, Verônica - A Caçada Final", sucesso da Netflix nacional e internacional, que conclui em clima de tensão e terror psicológico, além de ação, a trama criada por Raphael Montes e Ilana Casoy e estrelada por com Tainá Müller — e desta vez Rodrigo Santoro e Maitê Proença entre os novos destaques do elenco.

A última temporada traz três episódios, todos dirigidos por Fonseca, com Tainá Müller e Rodrigo Santoro nos papéis principais. "Muito feliz em participar deste novo Plano Geral e abrir bem o ano. A série é um projeto pelo qual tenho carinho especial porque me dediquei quase exclusivamente a ele nestes últimos anos, do começo ao fim, e ainda tive a felicidade de dirigir os três episódios finais", comenta o cineasta, que esteve à frente da direção geral da série desde a primeira temporada.

"São muitas coisas envolvidas. Uma boa história, uma boa direção, uma boa atuação. Tudo tem que andar junto. Este projeto tem um resultado bacana por isso, por esta união das forças criativas e de tudo. Os personagens são contundentes, diferentes, doidos, que leva tudo para uma realidade meio paralela, que tange o real, mas é incrível", comentou Fonseca, um dos mais experientes cineastas brasileiros, Fonseca assina ainda sucessos como o longa "Heleno", em que também dirigiu Santoro, além de "Mandrake", primeira série original da HBO produzida no Brasil, indicada três vezes ao Emmy, "O Homem do Ano", entre outros projetos.

Flavia apontou que a série, que em sua primeira temporada começou em um tom de drama policial, ganhou mais elementos do cinema de gênero e um clima tenso e mais sombrio. "Você tem razão. Ela foi abandonando essa realidade rotineira dos personagens e caminhando para outros rumos, culminando com esta terceira temporada com coisas absurdas, como o criador de cavalos que insemina mulheres. Isso tudo é muito interessante. É um dos grandes trunfos de "Bom Dia, Verônica", ela foi fidelizando o espectador, mas sempre oferecendo uma mudança", completou o diretor, que agora prepara dois novos filmes, um sobre um lutador de MMA e um filme o casal de estilistas Frankie e Amaury.

Novos quadros e as estreias da semana

A edição 173 também traz as grandes estreias da semana e um balanço do Festival de Tiradentes, além de um novo quadro, o Vai-Vem, com notícias e nota rápidas sobre tudo que acontece nos sets, bastidores e mercado audiovisual, como filmes que estão sendo rodados, datas de estreias de projetos aguardados, nomes confirmados, festivais e muito mais.

O Plano Geral também traz outras novidades nesta edição. Além do convidado especial, Flavia e Vitor também vão dar atenção especial aos ouvintes e espectadores do Plano Geral, com dicas pedidas pelo público e também enviadas por quem ouve e assiste ao podcast. Para pedir sua dica ou para enviar (seja por áudio ou vídeo), basta mandar uma mensagem via WhatsApp para: (11) 99963-3793.

"Dicas, pedidos, opiniões e até reclamações — por que não? — são bem-vindas", comenta Flavia Guerra, que também destaca que no Plano Geral tem espaço para o cinemão e o cinema de autor, para "Ferrari" e para "O Menino e a Garça", para "Levante" e também para "Bom Dia, Verônica".

'Ferrari' - A saga de Enzo Ferrari e Gabriel Leone em destaque

Destaque das estreias desta semana, "Ferrari" traz a saga de Enzo Ferrari, criador da escuderia e da montadora de carros, vivida por Adam Driver. Na trama, Enzo está em crise financeira na montadora e, para levantar verba para manter a Ferrari nas corridas, sua verdadeira paixão, precisa vencer a Mille Miglia, lendária e perigosa prova que atravessa a Itália e cria mitos e perdedores. A vitória é crucial para a sobrevivência da própria Ferrari.

Em paralelo, enfrenta uma grande crise em seu casamento com Laura (Penélope Cruz), com quem fundou a Ferrari e cuja crise conjugal começou com a morte do único filho do casal, o jovem Dino. O ex-piloto e empresário, ou "O Comendador", como era chamado, encontra algum alívio e alegria nos braços de Lina Lardi (Shailene Woodley), com quem tem secretamente um filho, o pequeno Piero. Na verdade, não tão secretamente assim. Em Modena, onde vivem, todos sabem da história. Menos Laura.

"Ferrari" equilibra o drama familiar e as cenas de ação e corrida, além das tensões e dinâmicas entre Enzo e os pilotos, como o lendário piloto espanhol Alfonso De Portago vivido pelo brasileiro Gabriel Leone.

"Ferrari surpreende pelas cenas de corrida e efeitos visuais", comentou completa Vitor Búrigo, que há 11 anos também comanda o CineVitor, e que agora reforça o time Plano Geral na condução dos episódios semanais que continuarão a trazer um panorama descontraído, informativo e cheio de humor e personalidade sobre o que há de melhor no cinema, séries e tudo que diz respeito ao audiovisual brasileiro e internacional.

Já "Levante" chega direto do Festival de Cannes para as salas de cinema do Brasil e traz a novíssima geração do cinema nacional e novas formas de contar histórias envolventes e emocionantes. "'Levante' eleva o cinema brasileiro com uma temática urgente e elenco talentoso", comenta Búrigo sobre o longa dirigido por Lila Halah e protagonizado por Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô, Gláucia Vandeveld e Rômulo Braga.

Búrigo completa que no Plano Geral também "tem lugar tanto para a Mostra de Tiradentes quanto para o Oscar. Tem tudo que é bom e interessante neste universo. Estou muito feliz e animado em agora fazer parte disso tudo!"

Evento que abre o calendário de cinema do Brasil, a Mostra de Cinema de Tiradentes trouxe como tema neste ano o Tempo e homenageou o cineasta André Novais Oliveira (de "O Dia que te Conheci") e a atriz Bárbara Colen (de "Aquarius", "Bacurau" e "Fogaréu"). Nesta edição, Flavia e Vitor destacam a importância do Festival de Tiradentes e apontam outros destaques da programação.

O Plano Geral é distribuído às terças-feiras em Splash UOL. No programa, Flavia Guerra e Vitor Búrigo conversam sobre o assunto que mais amam na vida: cinema. Os grandes lançamentos de Hollywood, o melhor do cinema brasileiro, os filmes de autor do mundo todo que estão bombando nos festivais. As estreias da semana nas salas, dicas do streaming e muito mais.

Você pode ouvir o podcast Plano Geral em plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, além do Youtube de Splash.