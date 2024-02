Após ficar encurralada, Taís inventa mentira cabeluda sobre Paula

Taís propõe uma parceria a Evaldo, mas ele, ainda magoado, recusa e ameaça denunciá-la. A tensão entre os dois se intensifica, resultando em uma briga acalorada. A situação toma um rumo trágico quando Evaldo, durante a confusão, cai e bate com a cabeça em uma mesa, vindo a falecer. Desesperada, Taís decide simular um assalto, enquanto Paula observa sua saída do Copamar.

Antenor sugere que Daniel escolha a casa de Paraty para realizar seu casamento. Paula e Eloísa fazem a descoberta chocante do corpo de Evaldo. Em meio à investigação, Taís busca Ivan como seu álibi, e o detetive Rangel assume o caso. Desconfianças pairam sobre Taís, com Eloísa considerando-a como possível culpada. Taís e Ivan são chamados para depor a Rangel, deixando Lúcia surpresa ao saber que eles têm um relacionamento.

No velório, todos consolam Eloísa, enquanto Joana, preocupada com as finanças da família, questiona a mãe sobre o pagamento do aluguel. Lúcia revela a Daniel e Paula sobre a relação de Ivan como álibi de Taís. Paula, no entanto, confronta a falsidade do álibi, pois testemunhou Taís saindo do Copamar. Enquanto Neli identifica Jáder conversando com Joana e decide segui-lo, Paula discute o álibi de Taís com Rangel, marcando posteriormente um encontro com ela.

Em meio a intrigas, Lúcia e Clemente expulsam Ivan. Neli descobre o paradeiro de Jáder, mas disfarça ao encontrar Heitor. Em um encontro tenso entre Taís e Paula na casa de Daniel, este último grava a conversa, onde Paula revela ter testemunhado a saída de Taís do Copamar. Taís confessa o acidente, negando-se a se entregar e assegurando a Ivan que Paula não tem provas substanciais.

Ambos temem que Daniel tenha gravado a confissão ao sair do prédio. Enquanto Joana mente para Neli sobre Jáder, Antenor pede a ajuda de Lúcia para organizar o casamento de Daniel e Paula. Taís volta à casa de Daniel, deixando a porta entreaberta para Ivan, que recupera a fita. Com a pressão de Antenor, Lúcia enfrenta decisões difíceis. Virgínia elabora um golpe contra Iracema com a colaboração de Kledir, que vende abacaxis pelo Copamar.

Paula tenta buscar esclarecimentos com Rangel, mas descobre que a fita desapareceu. Daniel, ao descobrir a presença de Taís com Ivan, suspeita que ambos roubaram a fita. Taís, por sua vez, queima a evidência comprometedora. Virgínia lança sua candidatura a síndica do Copamar, enquanto Neli ouve Joana mencionar a proposta de trabalho de Jáder. Taís, em uma conversa com Rangel, insinua problemas psicológicos de Paula. Neli procura Jáder, deixando-o surpreso, e Taís sugere que Paula precisa "desaparecer".