Música do filme "Assassinos da Lua das Flores" é ode ao idioma indígena Osage, em risco de extinção

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - O compositor Scott George está ansioso pela apresentação da música da nação Osage "Wahzhazhe (A Song for My People)" na 96ª cerimônia do Oscar, em 10 de março.

A música é mostrada na cena final do longa-metragem indicado ao Oscar de melhor filme "Assassinos da Lua das Flores", um drama dirigido por Martin Scorsese e estrelado pela atriz indígena Lily Gladstone e pelo vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio.

"A música em si está dizendo ao nosso povo para se levantar", disse George, membro da nação indígena Osage, à Reuters durante um ensaio da música indicada ao Oscar no Museu Grammy, em Los Angeles.

"É 'Wahzhazhe no-zhin te-tha-bey', que significa apenas 'levantar-se', e a frase seguinte é 'Wa-kon-da they-tho gah-ka-bey', que significa 'Deus fez isso para nós'", acrescentou.

Para George e outros membros do povo Osage, a apresentação da música diante de milhões de espectadores do Oscar na TV lembrará a todos que seu povo ainda existe.

"Ainda temos o que sempre tivemos por milhares de anos. Está aqui e aqui está na frente de vocês", disse ele.

"Wahzhazhe" será apresentada ao vivo por membros do povo Osage, que se reunirão em um círculo ao redor de um tambor sagrado.

George quer que o público assista à apresentação com a mente aberta.

"A maioria das pessoas não ouve nossa música. Elas ouvem a mesma coisa e acham que todas as nossas músicas têm o mesmo som", afirmou ele. "Mas se você treinar seu ouvido para isso, saberá que cada uma é diferente."

O título da música, "Wahzhazhe", refere-se ao nome original do povo Osage antes de ser mudado pelos colonizadores franceses, que não conseguiam pronunciá-lo. A colonização afetou o povo Osage, que se tornou um dos mais pobres do mundo.

A colonização também afetou a língua nativa dos Osage, que agora mal sobrevive.

"Ela está em um estado de extinção", disse Vann Bighorse, um artista Osage e ministro de gabinete para idioma, cultura e educação. "Não temos mais falantes fluentes, mas estamos trabalhando para que a fluência seja a melhor possível."

Para o povo Osage, a tradição da música ajuda a manter o idioma e a cultura vivos.

"Não estamos fazendo nada disso por nós mesmos. Fazemos isso apenas por amor à nossa cultura", disse uma das cantoras Osage, Angela Satepauhoodle Toineeta.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway em Los Angeles)