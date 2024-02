Modelo conta reação do pai após desfilar com look ousado de fita isolante

A modelo norte-americana Savannah Suarez contou qual foi a reação do pai após desfilar com look ousado de fita isolante.

O que aconteceu

Savannah foi uma das modelos a desfilar na Semana de Moda de Nova York, nos EUA, com um look que chamou atenção. Ela subiu na passarela no dia 11 deste mês para o designer Joel Alvarez, que é conhecido O Rei da Fita. Ele já atraiu olhares em outras edições do evento de moda em razão das propostas ousadas. As modelos desfilam apenas com fitas isolantes e com pouca fita colada ao corpo.

A modelo, então, falou como foi fazer parte do Tape Project, que surgiu em 2018, e a conversa que teve com os pais. "Meu pai tinha visto um dos artigos que saiu sobre [o desfile de fitas na] Miami Swim Week há alguns anos. Ele enviou o link para mim e disse: 'Se você tivesse essa oportunidade, você faria isso?'".

Ela contou que no início nem pensou que poderia desfilar dessa forma. Porém, a chave mudou em sua cabeça ao refletir. "Eu sentei e conversei sobre isso com meus pais, que são meu maior espaço de apoio. Então, pensei: 'Espere, está mostrando a mesma quantidade de pele que um biquíni, não há nada diferente além do fato de que é fita'. Então, uma vez que mudei minha mentalidade para isso e pensei que realmente faria isso, fui abordada com a oportunidade", disse ela.

Na entrevista, ela contou que recebeu apoio de toda a sua família. Savannah disse que seus pais compareceram ao desfile. "Eu sei que é raro. Cada vez que conto para alguém que meu pai foi ao meu desfile, eles questionam. Mas eu não faria de outra maneira. Sou muito grata", disse ela.

Sobre ser vista de forma sexy pela família, ela contou que é diferente dependendo de como você vê o mundo. Segundo ela, se vê pelo ponto de vista artístico, no final das contas não há problema porque é arte.

Por fim, ela contou como foi colocar a fita isolante no corpo. As modelos recebem um adesivo para proteger a região mais íntima e também um óleo, porque, desta forma, fica um pouco mais fácil para tirar. No entanto, ela frisou que depende de quando a modelo tem muito pelo no corpo.