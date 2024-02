Melhor chef do mundo abre primeiro restaurante em Dubai

As duas últimas semanas, Dabiz Muñoz passou em Dubai. Estava feliz. Devia estar ansioso também. Prestes a embarcar, o chef confessou: "Você sabe, é difícil eu não estar no DiverXO. Tenho espaço para todos os restaurantes, até pelo meu preparo físico em esportes individuais, aguento dar atenção total a todos, mas o DiverXO exige ou eu exijo minha presença lá".

À frente do três estrelas mais premiado da Espanha, aka o DiverXO, do uma estrela RavioXO, do delivery GoXo e do StreetXO em Madri, Dabiz acaba de levar este último à cidade mais populosa dos Emirados Árabes. No One Za’abeel, edifício em formato de H que abriga a mais longa piscina de borda infinita do mundo, a casa de Dabiz promete uma viagem hedonista por meio de receitas compartilháveis.

"Não creio que será o melhor restaurante de Dubai e isso já é um triunfo", admitiu ele. As baixas expectativas vêm, em parte, pelo fato do mesmo experimento ter fechado em Londres. Por outro lado, vêm de um cozinheiro de 27 de carreira, há uma década triplamente estrelado e há três anos consecutivos eleito o melhor chef do mundo pelo The Best Chef Awards que se vê mais humano e mais no auge do que nunca.

"Londres não foi um fracasso", ainda assim, os acertos e erros da empreitada servem de lição para o novo StreetXO. Como em Madri, o menu surfa pela Europa, Ásia e América Latina. Fosse de outro cozinheiro, soaria esquizofrênico. Nas mãos de Dabiz, converte-se em uma viagem psicodélica e gulosa.

Por ter aberto mão da carne de porco (por razões óbvias), em Dubai, as croquetas são de kimchi com sashimi de atum, ovas de ouriço ou de vieiras e picles de caviar. Em vez de fish’n’chips, há siri mole e chips de adobo (tempero à base de páprica, orégano e vinagre) ou o sonho inalcançável da Pringles.

Já o club sandwich é ali um bao de black angus com ricota, molho secreto XO burger, ovo de codorna frito e especiarias japonesas, ao passo que a lasagna not lasagna lista carne maturada por 45 dias, bechamel de cardamomo, molho de kimchi, tomate cereja e massinha frita de wonton.

Maluquices ou não, fato é que as criações impressionam - caso contrário, o cozinheiro não ocuparia a terceira posição na prestigiada lista The World’s 50 Best Restaurants 2023. Emulando um beco, o novo StreetXO pode até ter sido um pedido pessoal do príncipe do emirado, porém, é antes de tudo mais uma vitrine da cozinha instigante e sem fronteiras de Dabiz.

StreetXO Dubai

The Garden, 4º andar, Za’abeel 1. Todos os dias das 18h às 00h. Tel.: + 971 4 666 1617 ou via oneandonlyresorts.com