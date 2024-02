Mansão de Lenny Kravitz está disponível para alugar no Rio; saiba o valor

Lenny Kravitz, 59, é dono de uma fazenda luxuosa no Rio de Janeiro e o imóvel está para alugar.

O que aconteceu

A mansão que foi comprada por Kravitz em 2007, é avaliada em R$ 12 milhões, fica no município de Duas Barras, na cidade maravilhosa, recheada de itens caros

Decoração: a casa conta com nada mais, nada menos, que, um piano transparente que pertenceu ao cineasta sueco Ingmar Bergman, uma poltrona que foi do pintor americano Andy Warhol e uma banheira de cobre ao lado da cama na suíte master

O valor da diária da mansão do astro é de R$ 18 mil.

A propriedade conta com uma arquitetura colonial portuguesa, mas com o interior modernizado com obras de arte e móveis projetados por designers

Entre os cômodos há um estúdio, fotografias feitas pelo cantor, campo de futebol, academia completa, sala de massagem, além de uma lagoa, churrasqueira, sala de massagem e uma gigantesca piscina

Projetada para ser sustentável, a fazenda gera frutas, legumes e vegetais colhidos em plantação própria, além de ter gados e cavalos

Confira as fotos:

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s

Imagem: Reprodução Architectural Digest?s