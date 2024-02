Maíra Cardi é condenada a pagar danos morais a ex-aluna e recorre

Maíra Cardi recorreu de decisão que a condenou a pagar R$ 5 mil em danos morais a uma seguidora.

O que aconteceu

Seguidora processou Maíra Cardi após se inscrever em curso da influenciadora. Ela afirma que o treinamento era uma forma de "ajudar mulheres fragilizadas e agradecer a Deus pelo que Ele fez em suas vidas". Durante a divulgação do curso, Maíra Cardi teria garantido rendimento diário mínimo de R$ 250, além de uma "parceria de negócios" com as alunas.

A seguidora pediu uma indenização de R$ 250 mil. A princípio, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Maíra ressarcisse apenas os R$ 829,80 referentes à matrícula. No dia 23 de janeiro, no entanto, o tribunal aceitou parcialmente um recurso da seguidora e condenou Maíra Cardi a pagar também uma indenização de R$ 5 mil por danos morais.

No caso destes autos é evidente o dano moral suportado pela autora, que foi vítima de graves violações à legislação consumerista perpetradas por pessoa que se utiliza de seu prestígio público para tanto. Maria Lúcia Pizzotti, relatora do caso

Maíra Cardi já apresentou um novo recurso. Sua defesa apresentou embargos de declaração — instrumento jurídico utilizado para pedir que o juiz esclareça parte de uma decisão proferida.

Procurada, Maíra Cardi se manifestou através de seus advogados. "Não é culpa das Requeridas [Maíra Cardi e sua empresa, Cura Você] se [a seguidora] não se dedicou, não aplicou as técnicas recebidas e não utilizou o material e suporte disponibilizado pelas Requeridas, razão portanto do recurso apresentado", diz a nota.