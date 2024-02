Mãe de Davi questiona Isabelle e cita nora: 'Mani deve estar sofrendo'

Elisângela Brito, mãe de Davi, questionou a amizade com Isabelle no BBB 24 (Globo) e citou a nora, Mani, sobre o que achava da relação dos dois.

O que aconteceu

Mãe de Davi comentou o que dizem para ela sobre as trocas do filho com Isabelle. "Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres... os homens dizem assim: 'rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?'. As mulheres têm dito assim: 'eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'", disse em vídeo no Instagram.

Elisângela Brito opinou que o filho é forte por "resistir" à amiga: "E eu aqui, ouvindo isso e vendo aquelas chamadas, Davi tem sido forte, viu? Sei que Davi e Isabelle têm uma amizade linda, mas... 'venha, Davi, tomar banho', outro dia, Davi disse: 'oxi'".

Ao final do vídeo, pediu orações para o filho e falou de sua companheira: "Vamos orar por Davi, para Deus sustentar Davi, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, porque o negócio está sério".

Até o momento, Mani não se pronunciou sobre as falas da sogra. No entanto, alguns seguidores criticaram a postura de Elisângela e subiram a tag "Isabelle merece respeito".

"Uma sogra dessa eu não quero. Desnecessário", escreveu uma. "Davi não tem sossego nem na família. Está explicado porque é um cara tão forte. Que perturbação", salientou outra. "Você, como sogra, não poderia ficar dano ênfase nisso, pelo que vi seu filho é um homem responsável e honesto", sugeriu uma terceira.

Mais tarde, Elisângela gravou um novo vídeo pedindo desculpas e dizendo que foi "mal interpretada". "Sou abusada", disse, explicando que costuma "brincar muito".

