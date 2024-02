Fernanda prevê eliminação e avisa aliada: 'Vai ter que largar Rodriguinho'

Fernanda conversou com Pitel hoje (20) sobre sua possível saída do BBB 24 (Globo) e avisou que a sister precisará se posicionar em um novo cenário de jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Fernanda disse que, caso seja eliminada, Pitel terá que escolher entre Rodriguinho e o Puxadinho (grupo formado por Raquele, Michel e Giovanna).

Vamos ver qual vai ser a de hoje e como vai se desenhar. Porque, eu saindo, aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o Puxado. Ou vai ter que ficar com os dois Fernanda

Pitel, então, respondeu: "Mas ele [Rodriguinho] cola com o Bin. Eu não vou colar com o Bin".

Fernanda concordou e disse que também "não colaria" com o funkeiro. ""Eu, no seu lugar, não estou dando conselho não, estou falando o que eu faria... continuaria minha amizade com o Rodrigo, do jeito que eu já tenho. Brincando, zoando, aquela coisa toda. E trataria de jogo só com o Puxado", disse a confeiteira.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Enquete encerrada Total de 711481 votos 68,38% Fernanda 28,01% Deniziane 3,61% Matteus Votar de novo Total de 711481 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash