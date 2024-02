Enquete UOL: Madrugada de tretas impacta em parcial de quem sai hoje do BBB

Na noite desta terça-feira (20), o "BBB 24" eliminará mais um participante no paredão disputado por Deniziane, Fernanda e Mateus. De acordo com a enquete UOL, atualizada às 10h30, a doceira será eliminada com alto índice de rejeição.

O que diz a enquete

A parcial aponta que Fernanda tem 71,52% dos votos para deixar o programa. A sister, que já colecionava polêmicas, acabou se envolvendo em mais tretas na madrugada de hoje.

Após o "Sincerão", Beatriz foi bater de frente com a emparedada e levou uma série de invertidas. Fernanda também se estranhou com Leidy Elin.

Ainda segundo a enquete UOL, Deniziane aparece em segundo lugar com 24,15% dos votos. O favoritismo da semana ficaria nas mãos de Mateus, que recebeu apenas 4,33% dos votos.

Nesta semana, a votação pede que o público escolha quem deve ser eliminado do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (20), logo após "Renascer", às 22h25.