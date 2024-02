Enquete UOL BBB 24: Nova parcial dá esperança para sister após tretas

Parece que Fernanda está cada vez mais próxima da eliminação no paredão do "BBB 24" desta semana. Pelo menos é isso que diz a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 12h45.

O que diz a enquete

A sister disputa a preferência do público com Deniziane e Matteus. Segundo a votação, a doceira será eliminada com um índice considerável de rejeição, após ter alcançado 70,54% dos votos.

Em relação às últimas parciais, a porcentagem de Fernanda caiu um pouco. A mudança se deve ao fato de novos mutirões pela sua permanência, apostando que ela será responsável por colocar "fogo no parquinho", já que tem sido responsável pela maior parte das últimas tretas na casa.

Deniziane aparece na sequência, com 25% dos votos. Matteus segue com a menor probabilidade de deixar o programa nesta semana, com apenas 4,46%.

Nesta semana, a votação pede que o público escolha quem deve ser eliminado do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (20), logo após "Renascer", às 22h25.