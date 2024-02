Deixa a luz entrar: conheça 6 projetos que valorizam a iluminação natural

A claridade é essencial para criar a sensação de bem-estar nos ambientes. No entanto, muitas vezes, a falta de janelas e o posicionamento desfavorável à entrada de luz geram problemas como umidade e enclausuramento aos lares.

Por isso, é bom conhecer soluções que colaboram com a passagem da iluminação natural pelos cômodos, favorecendo o conforto e, ainda, o arejamento e o deleite. Estar em espaços bem iluminados relaciona-se também à saúde, à qualidade de vida e ao bom funcionamento do organismo. Só vantagens.

"Uma casa que não receba muita luz solar acaba sendo comandada pelas fontes luminosas artificiais. Porém, nem sempre são benéficas para aquele momento do dia, visto que o ciclo circadiano está totalmente ligado às mudanças da intensidade solar, da temperatura de cor, das variações entre noite e dia", afirma a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Segundo ela, os primeiros raios solares são suaves e ajudam a acordar de forma tranquila assim como no entardecer, no qual surge uma versão mais alaranjada que faz desacelerar e relaxar.

"Em pleno meio-dia, aquela intensidade de luz mostra que se deve estar bem acordado e atento. Se o local estiver escuro, o rendimento durante o dia também será pior."

A luminosidade adiciona ainda a percepção de amplitude aos cômodos. Por isso, é vital usar estratégias para que a luz permeie os ambientes.

Confira algumas soluções e dicas para valorizar as residências:

Aposte nas tonalidades claras e na eliminação de barreiras

Projeto Go Up Arquitetura, arquitetas Juliana Silva e Amanda Mori Imagem: Robson Figueiredo/Divulgação

Neste apartamento de 110 m², a integração da varanda com os demais ambientes —cozinha, jantar, estar e lavanderia— permitiu a passagem de luz natural. A paleta de tons mais claros e com saturação mais alta evidencia o aconchego e o toque feminino.

O uso de vidro em divisórias para não bloquear a luz

Projeto Studio 92, arquitetas Debora Terra e Jessica Lucas Pereira Imagem: Mariana Orsi/Divulgação

O novo layout do apartamento da década de 1970 com 90 m², após a reforma, garantiu melhoria na circulação, iluminação e arejamento. No home office, portas de correr substituíram as paredes a fim de otimizar o espaço e permitir maior incidência e distribuição de luz pelos cômodos.

Tetos mais altos favorecem a distribuição da claridade

Projeto Spaço Interior, arquiteta Ana Rozenblit Imagem: Rafael Renzo/Divulgação

O apartamento com 95 m² tem como diferencial o pé-direito duplo na sala que dá a vantagem de distribuir melhor a luminosidade e, também, a ventilação.

A marcenaria foi outro ponto de atenção para ajudar a organização e a funcionalidade, evitando bagunças que afetam o bem-estar e não deixam que o ambiente fique pesado.

Espelhos são alternativa para refletir a luz

Projeto DZ Studio, arquitetos Ralph Hess Junqueira e Gabriela Cardim Imagem: Ana Bastos Caprini/Divulgação

Além de transmitirem profundidade, os espelhos colaboram na iluminação, refletindo a luminosidade diurna. Essa foi a estratégia usada pelos arquitetos, visto que as paredes são estruturais no imóvel e não podem ser retiradas, assim eles aproveitaram ao máximo as aberturas e dispuseram as superfícies espelhadas para ampliar o efeito da claridade.

Espaços setorizados, mobiliário solto e aberturas para a passagem da luz

Projeto Samy Dayan Arquitetura Imagem: Julia Ribeiro/Divulgação

Neste apartamento, a proximidade com a copa das árvores dá a sensação de se morar em casa. A luminosidade adentra os espaços e passeia pelos ambientes, incluindo o escritório —que serve ainda como sala de TV— separado da sala de estar apenas por uma estrutura com dispositivo giratório.

Estruturas vazadas separam ambientes sem bloquear a claridade

Projeto Pietro Terlizzzi Arquitetura Imagem: Guilherme Pucci/Divulgação

Reconfigurado, o layout promoveu melhor aproveitamento e amplitude. Na nova proposta, a meia parede feita com cobogós segmenta a sala de estar e a cozinha: de um lado ela compõe com o sofá, enquanto do outro completa a marcenaria planejada.

O elemento vazado é versátil, pois contribui para a ventilação e iluminação, ao mesmo tempo que embeleza e adiciona efeito estético, sendo muito usado tanto em áreas internas quanto externas.