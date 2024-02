Massacrado pela crítica: o que Dakota Johnson achou de 'Madame Teia'?

"Madame Teia" era uma das grandes apostas do cinema para o início de 2024. Produzido pela Sony com personagens da Marvel, o longa conta a história da heroína que prevê o futuro e está inserida no universo do Homem-Aranha.

Antes da estreia, a protagonista Dakota Johnson esteve no Rio de Janeiro e conversou com Splash sobre a preparação para o longa e para as cenas de ação. "Eu treinei bastante. Eu treinei com uma personal chamada Megan Roup. Ela é a melhor e eu fiquei forte. Queria ter resistência durante o filme e poder trabalhar horas longas enquanto era exigida fisicamente."

'Madame Teia' é especial porque é um filme feminino sobre mulheres jovens que descobrem seus superpoderes. E o superpoder de Madame Web é a sua mente. Eu acho que é muito importante e poderoso... Há algumas cenas mais físicas que as filmagens demoram muito tempo, então quando é mais físico, você fica cansada, mas foi principalmente uma experiência de aprendizagem e muito divertido.

Dakota Johnson a Splash

"Madame Teia" narra a origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller traz Dakota como Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan que desenvolve habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela tem seu destino cruzado por três jovens que também terão futuros poderosos. Juntas, enfrentam desafios ameaçadores no presente para seguirem vivas. A direção é de S. J. Clarkson.

Fazer um filme como esse é um desafio. Eu gosto de tudo. É incrivelmente emocionante. E eu tive um time incrível de efeitos visuais, de luz, de desenho, uma exata teia de pessoas atrás de mim. Foi muito divertido, mas muito difícil.

S. J. Clarkson a Splash

No Brasil, Dakota participou de baile de Carnaval e divulgou "Madame Teia" em entrevistas Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News e Divulgação/Vogue

"Mudanças drásticas"

Além do Brasil, Dakota concedeu entrevistas a diferentes veículos dos Estados Unidos. Algumas falas viralizaram, tanto em contextos que defendem a produção quanto em narrativas que condenam o possível primeiro fracasso do ano no universo dos super-heróis.

O filme — classificado pelo colunista de Splash Roberto Sadovski como "desastroso" — teve "mudanças drásticas" no roteiro, contou Dakota ao The Wrap. O roteiro que ela viu inicialmente não foi o mesmo usado nas filmagens e no lançamento. "E eu nem sei dizer quais [mudanças] foram", completou a atriz.

Dakota já havia contado à imprensa norte-americana que foi a primeira vez que rodou um filme de ação com tela azul — usada para colocar efeitos especiais na pós-produção. "Nunca fiz um filme em que você está em uma tela azul e tem explosões falsas acontecendo, com alguém dizendo 'explosão' e você age como se houvesse uma explosão. Isso, para mim, foi absolutamente psicótico. Eu estava tipo: 'não sei se isso vai ser bom em tudo! Espero ter feito um bom trabalho!' Mas eu confiei na diretora S.J. Clarkson. Ela trabalha muito e não tira os olhos desse filme desde que começamos."

Por essas e outras falas, criou-se a narrativa de que a própria Dakota não gostou do resultado do longa. Ela até disse, em entrevista à Magic FM, que não sabe se vai assisti-lo, mas há uma explicação. Ela apenas não gosta de assistir aos filmes em que atua. "Autocuidado", garantiu ela.

Podemos esperar "Madame Teia" 2?