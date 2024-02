Colega de elenco de Meghan Markle revela cheiro 'nojento' em casamento real

Rick Hoffman, 53, que participava do elenco de "Suits" ao lado de Meghan Markle, contou que havia um cheiro "nojento" durante cerimônia da ex-atriz com príncipe Harry.

O que aconteceu

Rick revelou que durante o casamento da Duquesa de Sussex com o Príncipe, ele começou a sentir um cheiro horrível. "Com o passar do tempo, começo a sentir um cheiro realmente terrível e nojento", contou ao podcast "Chicks in the Office".

Na época, uma foto do ator assistindo ao matrimônio com uma expressão de nojo viralizou. Ele recorda que estava animado por estar em um evento real tão importante e que tentou manter a expressão neutra. O ator tentou disfarçar o mau cheiro cobrindo o nariz com a mão, que estava perfumada com hidratante de coco e baunilha.

Mas por ser muito sensível a cheiros, mesmo tentando esconder, acabou sendo capturado pelas dezenas de câmeras na capela de São Jorge. "Se você pesquisar meu nome no Google, me verá fazendo aquela cara horrível."