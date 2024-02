Cartas dos familiares dos brothers que foram destruídas no 'BBB 24' falavam de afeto e carinho

Nesta segunda-feira, 19, rolou o Sincerão no Big Brother Brasil. No jogo desta semana, familiares dos participantes enviaram cartas para todos eles. No entanto, alguns brothers tiveram suas correspondências trituradas como parte da dinâmica. Deniziane, Fernanda e Matteus, que estão no Paredão, além de Michel (Anjo) e Raquele (Líder), precisaram escolher participantes que teriam a oportunidade de ler as cartas de suas famílias.

Apenas Davi, Wanessa Camargo, Deniziane e Fernanda receberam suas cartas, enquanto os demais brothers tiveram que destruí-las. Muitos familiares escreveram sobre a saudade dos participantes, e desejaram forças para continuar no programa, mas as palavras de afeto e carinho nunca foram lidas pelos familiares confinados.