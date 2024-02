Cantora de forró é achada morta com marido após tentar cruzar ponte no CE

A cantora de forró Marcinha Sousa, 27, e seu marido, Ivanilson Paulo, 46, foram achados mortos submersos dentro de um carro, após tentarem cruzar uma ponte em um rio na cidade de Jardim (CE) e o veículo ser arrastado pela água. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará.

O que aconteceu

Marcinha e Ivanilson estavam desaparecidos desde o último domingo (18). O irmão da artista, o também cantor Fernando Pisadinha, foi quem acionou a Polícia Militar e iniciou as buscas pela irmã e o cunhado.

Posteriormente, os corpos foram localizados dentro do rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural da cidade.

A suspeita é de que o carro em que Marcinha e Ivanilson estavam tenha sido arrastado pela correnteza provocada pelas fortes chuvas na cidade nos últimos dias. Segundo a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) choveu cerca de 110 milímetros em Jardim, nesta segunda-feira (19).

Os corpos foram retirados da água pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. A Perícia Forense também foi acionada para auxiliar a identificar a causa da morte.

Familiares e amigos lamentaram a morte do casal. No Instagram, Fernando Pisadinha repostou publicações de lamentações pela morte da irmã e do cunhado. O cantor Pedro dos Teclados, que costumava postar vídeos cantando ao lado de Marcinha, disse estar de luto. "Muito obrigado Ivan e Marcinha por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês agora estão nas mãos de Deus".

Marcinha Sousa tinha mais de 140 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, ela costumava postar vídeos cantando músicas de forró e piseiro.