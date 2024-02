Brasileira envia 8.000 cartas para Harry Styles e é acusada de perseguição

A brasileira Myra Carvalho, 35, está respondendo judicialmente por perseguir Harry Styles, 30. Ela está detida sob custódia da polícia britânica desde o fim de janeiro.

O que aconteceu

Myra viajou para Londres, Inglaterra, onde enviou mais de 8.000 cartas para o cantor no intervalo de um mês. Alguns cartões foram manuscritos e outros feitos de forma online.

A brasileira entregou duas cartas em mãos na residência do artista, além de enviar milhares para o endereço dele. De acordo com os promotores, alguns cartões eram de casamento.

Myra, que tem um companheiro em casa no Brasil, estava hospedada desde dezembro em um albergue em Earls Court, no oeste de Londres. Segundo o jornal The Indepedent, sua família não sabia da viagem da jovem.

Ela foi detida no final de janeiro, devido a uma acusação de "assédio que equivale a perseguição", que gerou grave alarme ou angústia ao cantor. De acordo com informações do Daily Mail, as ações de Myra tiveram efeito substancial nas atividades cotidianas de Harry.

Myra participou da audiência nesta terça-feira (20), através de uma videochamada da prisão feminina HMP Bronzefield, onde está presa. Seus pais compareceram ao tribunal durante a sessão e ficaram emocionados de ver a filha, escreveu o Daily Mail.

A advogada da brasileira, Clementine Simon, alegou no tribunal que sua cliente estava sofrendo de um "episódio maníaco". Ela também questionou se Myra está apta para responder judicialmente a ação.

A acusada falou apenas para confirmar seu nome e não fez nenhum apelo. A juíza Karim Ezzat enviou o caso para ser ouvido pelo mesmo tribunal novamente em 19 de abril.